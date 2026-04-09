전북교육감 선거, 유성동 ‘변수’…‘3파전 재편’ 가능성

단일화 염두에 둔 신상 발언 주목

유성동 전북교육감 예비후보는 9일 전북교육청 브리핑룸에서 정책회견을 열고 독서품·체육품·문예품 등 전북형 삼품제를 실시해 학생 인성교육을 강화하겠다는 공약을 발표했다. 이강모 기자

전북교육감 선거가 유성동 예비후보의 거취 변수로 ‘4파전’에서 ‘3파전’으로 재편될 가능성이 제기된다.

현재 선거 구도는 유성동·이남호·천호성·황호진 예비후보 간 4파전으로 형성돼 있지만, 유성동 후보가 사실상 단일화를 염두에 둔 발언을 하면서 판세 변화가 주목된다.

유성동 후보는 9일 전북교육청 브리핑룸에서 열린 정책회견에서 “이번이 이번달 마지막 회견이 될 것 같다. 다음달에도 우리가 볼 수 있을까요? 뵙기를 희망한다”고 심경을 전했다.

그는 또 “열심히 노력했지만 많이 부족한 것 같다. 역시 선거는 오랜 기간을 거쳐 준비를 해야 한다는 것을 깨달았다. 고민의 시간이 필요하다”고 했다.

유 후보는 “제 (선거 완주하겠다는) 심경에 변화는 없지만 (후보간 단일화 등의) 환경의 변화는 있을 수 있다는 것을 염두해 두고 말씀을 드린 것”이라며 “열심히 노력한 만큼 결과가 나와줬으면 좋겠는데 그게 또 여의치 않다면 저랑 함께하는 분들과 같이 또 다른 방안도 한 번 고민해보는 때가 또 오지 않을까라는 생각을 한다”고 말했다.

이어 “지금 제 선거를 돕고 있는 (분들은) 작은 규모지만 어려운 여건 속에서도 부족한 후보를 돕고 있는 분들과 제가 어떤 결정을 하더라도 함께 결정하겠다”며 “단일화는 쉬운 과정이 아니지만 가능성은 열려 있다”고 했다.

유 후보는 그간 젊고 참신한 이미지를 앞세워 선거전에 뛰어들었지만, 좀처럼 올라가지 않는 인지도에 지친 모습을 에둘러 표현한 것으로 보인다. 그는 그간 선거를 함께 준비해온 인사들과 논의를 거쳐 단일화 등 전략적 선택에 나설 가능성을 열어뒀다.

특히 유 후보는 타 후보와 연대내지 단일화를 하게 되는 경우가 생긴다면 교육적 이념과 철학, 뜻이 맞는 후보와 같이 할 것을 시사했다. 연대 대상으로는 같은 진영으로 분류되는 이남호, 황호진 후보 등이 될 것으로 예측된다.

하지만 유 후보는 교육감 선거 완주의 가능성도 열어뒀다.

그는 “오늘 순창에서 하는 토론회를 시작으로 kbs와 mbc 토론회 등이 진행될 예정”이라며 “많은 관심과 응원 부탁드린다”고 말했다.

한편 유 후보는 이날 독서품·체육품·문예품 등 전북형 삼품제를 실시해 학생 인성교육을 강화하겠다는 공약을 발표했다.

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