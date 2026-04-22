[속보] 단식 12일차 안호영 의원, 건강 악화로 병원 긴급 이송

6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 후보에게 패배한 뒤 단식에 돌입한 안호영 의원이 22일 국회 본청 앞 천막 농성장에서 병원으로 이송되고 있다. 2026.4.22 [독자 제공. 재판매 및 DB 금지] 연합뉴스

더불어민주당 전북도지사 예비후보 경선에서 탈락한 안호영 의원(완주·무주·진안)이 12일간의 단식 농성 끝에 병원으로 이송됐다.

안호영 의원실에 따르면 ”안 의원은 이날 오후 1시 40분께 저혈당 쇼크 증상을 보여 의료진의 권고 아래 병원으로 이송됐다“고 전했다. 이날 농성장에는 홍익표 청와대 정무수석, 강득구·이언주 민주당 최고위원, 송언석 국민의힘 원내대표 등이 다녀갔다.

안 의원은 전북도지사 경선 과정에서 경쟁했던 이원택 의원(군산·김제·부안 을)의 ’식사비 대납‘의혹에 항의하며 지난 11일부터 단식 농성을 이어왔다. 이 의원은 지난해 11월 참석한 한 청년 모임에서 식사 비용을 측근인 김슬지 전북도의원을 통해 대납하게 한 혐의를 받고 있다. 이에 당 윤리감찰단은 이 의원에 대한 감찰을 진행했지만, 하루만에 ’혐의 없음‘ 처분을 내린 바 있다.

문준혁 인턴기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지