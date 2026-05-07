군산항 앞바다서 어선과 상선 충돌⋯인명피해 없어

7일 군산항 앞바다에서 어선과 상선이 충돌했다. /군산해양경찰서

군산항 앞바다에서 어선과 상선이 충돌하는 사고가 발생했다.

7일 군산해양경찰서에 따르면 이날 새벽 1시께 군산항 앞바다에서 29톤 어선 A호와 군상항에 입항하기 위해 대기 중이던 2600톤 상선 B호가 충돌했다.

신고를 접수한 해경은 경비함정을 현장에 급파해 승선원 안전 여부를 확인하고, 구명조끼 착용을 지시하는 등 안전 조치를 진행했다.

이 사고로 선박에 파공이나 침수는 발생하지 않았으며, 인명피해도 없었다.

조용리 군산해경 수색구조계장은 “군산항 묘박지 인근은 선박의 입출항이 빈번한 해역인 만큼 항해 중에는 철저한 견시와 안전운항이 필요하다”며 특히 야간에는 “졸음운전, 운항부주의로 인한 충돌사고에 특히 주의를 기울여 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

이상구 수습기자

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