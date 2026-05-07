‘인구 62만’ 전주도 일손 빨간불⋯첫 계절근로자 도입

이달 중 200명 신청 예정⋯오는 10월부터 입국·근로 시작 예상 6월 이후 별도의 전담 팀 구성, 불발 시 전담 인력 충원 고려도

클립아트코리아

인구 60만 명이 넘는 전주시가 ‘일손 부족’이라는 벽을 넘지 못하고 처음으로 외국인 계절 근로자를 도입하기로 결정했다. 차질 없이 추진되면 오는 10월부터 입국·근로가 시작될 전망이다.

최근 미나리 등 자본보다 노동력이 많이 드는 노동집약적 작목을 중심으로 인력 수요가 증가하면서 본격적으로 도입 준비를 하고 있다.

현재 전주시가 이달 중으로 정부에 요청할 근로자 수는 총 200명이다. 이중 최대 60%까지만 배정될 것으로 예상하고 있다.

전주시는 전국 곳곳에서 발생하는 외국인 계절 근로자 무단 이탈 등의 문제에 대비해 단계적 도입을 추진하기로 했다.

1단계는 결혼 이민자 가족을 초청해 초기 수요를 해소하고, 2단계는 정부 배정 확정 인원 중 1단계 잔여 수요에 대해 업무 협약을 체결한 베트남 손라성 인력을 도입할 계획이다.

또 전주시는 외국인 계절 근로자 관리도 행정에서 맡겠다는 구상이다.

현재 6월 이후 조직 개편 시 별도의 전담 팀을 구성해 달라고 조직관리팀에 요청해 놓은 것으로 알려졌다. 팀 구성이 어려울 경우 인력 충원도 고려하고 있는 상황이다.

처음 도입·추진하는 만큼 성공적인 정착을 위해 행정에서 체계적으로 관리하겠다는 목표다.

관련 도비 확보 및 시비 편성 등을 통해 재정 기반 마련도 함께 구축할 방침이다.

강세권 전주시 농업기술센터 소장은 “올해 본격적인 외국인 계절 근로자 도입을 목표로 실행 기반 구축에 집중하고, 향후 단계적 확대를 통해 농촌 인력난을 해소할 계획”이라고 말했다.

그러면서 “외국인 계절 근로자 도입이 늦은 감이 있지만, 잘 준비해서 현장에서 실질적인 도움이 될 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.

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