[제27회 전주국제영화제] “남태령은 신화 아닌 태도”⋯김현지 감독이 기록한 연대의 밤

제27회 전주국제영화제 폐막작 <남태령> 김현지 감독 인터뷰 응원봉과 트랙터가 만난 남태령의 밤, 연대의 풍경 스크린에

김현지 감독. 전현아 기자.

제27회 전주국제영화제의 폐막작으로 선정된 영화 <남태령>은 지난 2024년 12월, 남태령 고개를 가득 메운 시민들의 연대와 광장의 감각을 스크린 위로 옮긴 작품이다.

김현지 감독은 전작 <어른 김장하>를 통해 한 인물의 삶을 조명했다면, 이번 작품에서는 ‘남태령’이라는 공간과 그곳을 통과한 사람들의 마음을 기록했다. 영화는 2024년 12월 전봉준투쟁단의 상경 투쟁과 이를 지켜본 시민들이 만들어낸 연대의 순간을 따라간다.

제27회 전주국제영화제의 폐막을 하루 앞둔 7일, 전주의 한 카페에서 마주한 김 감독의 시선은 날카로우면서도 한편으로는 지독히 다정했다.

영화 <남태령> 스틸컷/사진=전주국제영화제

감독은 남태령의 밤을 두고 “만화경 같은 무지개 색깔로 기억하고 싶다”고 말했다. 그는 “모든 색깔이 한데 섞여 검은색이나 흰색으로 통합되는 것이 아니라, 빨강·파랑·노랑의 고유한 빛이 각자의 모습을 유지한 채 묘하게 조화를 이루고 있었다”며 “서로 다른 존재들이 부딪히고 스치면서 만들어낸 현장의 에너지가 마치 만화경 같았다”고 설명했다.

특히 동학농민운동의 정신이 깃든 전주에서, 농민들의 상경 투쟁기를 담은 이 영화가 세계 최초로 공개된다는 점에 대해서는 “그리스 신화의 수미상관이 완성되는 듯한 기분이었다”며 “전봉준투쟁단의 이야기를 전주에서 처음 선보인다는 사실 자체가 상징적으로 다가왔다”고 소회를 밝혔다.

이번 작품은 SNS와 유튜브 라이브, 시민들이 직접 촬영한 영상 등 디지털 아카이브를 적극 활용했다. 기존 다큐멘터리 문법에서 벗어난 방식이다. 김 감독은 “제 목소리만으로는 그 현장을 정리할 수 없었다”며 “현장에 있던 사람들이 기록한 방식 그대로 전달하고 싶었다”고 설명했다.

영화는 거대한 정치적 분석보다 광장에 모인 사람들의 표정과 발언, 서로를 돌보는 장면들에 집중한다. 시민들이 핫팩과 음식, 난방버스를 보내고 서로의 이야기를 들어주던 순간들은 영화의 중요한 축이 된다.

가장 인상적인 지점은 2030세대의 응원봉과 농민들의 트랙터가 한 공간에서 만나 만들어낸 낯선 풍경이다. 김 감독은 이를 두고 “사람이 사람의 고독을 알아본 순간”이라고 표현했다.

투쟁적이고 과격하게만 보였던 농민들의 깊은 외로움과 고독을 젊은 여성들이 먼저 발견하고 곁을 내어주던 순간, 감독은 대면의 힘이 혐오를 녹이는 장면을 목격했다. 페미니즘이라는 단어조차 익숙하지 않았던 한 노년 농민이 젊은 세대와 밥상을 나누며 편견을 허물어가는 과정은, 오늘날 우리 사회의 갈등을 넘어설 수 있는 가능성을 보여준다.

현장에서 발생한 연대의 힘은 감독 자신의 고민과도 맞닿아 있다. 김 감독은 나이가 들수록 세상이 적과 아군으로 단순하게 나뉘지 않는다는 사실을 체감하게 됐다고 말했다. 성별과 세대, 지역 갈등이라는 표면 아래 존재하는 소외와 계급의 문제를 어떻게 바라봐야 하는지에 대한 질문이 결국 남태령의 출발점이 됐다는 설명이다.

끝으로 김 감독은 <남태령>이 일회적인 영웅담이나 신화로 남기보다, 관객들이 일상으로 돌아가 타인과 대면하는 하나의 ‘태도’로 남길 소망했다. 비록 세상은 영화 한 편으로 바뀌지 않을지라도, 남태령을 거쳐 간 이들이 “우리가 어떻게 연대하는지 이미 해봐서 안다”고 말할 수 있는 효능감, 그 연대의 기억이 우리를 조금은 덜 외롭게 만들 것이라는 믿음이다. 가장 낮은 곳의 목소리를 모아 가장 높은 울림을 만들어내는 김현지 감독의 카메라는, 오늘도 사람과 공동체의 온기를 향해 흐르고 있다.

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