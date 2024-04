5월 영화축제, 전주국제영화제를 두배로 즐기는 방법

5월1일부터 10일까지 영화의 거리 일대, 5월의 영화축제 열려

부대행사로 픽사 in 전주, 전주시네투어×산책 , 골목상영

100 Film 100 Posters X 10’ 전시, 공연행사까지 다채

‘우리는 늘 선을 넘지’ 5월 1일부터 열흘간 전주에서는 영화축제가 열린다. 제25회 전주국제영화제 상영작은 43개국 232편에 달하며 세계 최초로 공개되는 월드 프리미어만 82편에 이른다. 영화 상영과 함께 전시·공연·체험 프로그램도 다채롭게 차려져 관객들을 기다린다. 전주에서 만끽하는 5월의 영화축제를 다양한 방식으로 즐겨보자.

△픽사 in 전주 with 인사이드 아웃 2

영화 인사이드아웃2 포스터/사진제공=전주국제영화제

전주시와 전주국제영화제, 월트디즈니 컴퍼니 코리아가 협업해 ‘픽사 in 전주 with <인사이드 아웃 2>’ 특별행사를 준비했다. 특별행사는 5월 2일부터 10일까지 9일간 운영되는 <인사이드 아웃 2> 존 in 전주에서 진행된다. 올해 6월 국내 개봉을 앞둔 <인사이드 아웃2>를 먼저 만나볼 수 있으며, 디즈니·픽사의 대표 애니메이션 <토이 스토리>부터 <니모를 찾아서>, <라따뚜이>, <월-E>, <업>, <인사이드 아웃>, <엘리멘탈>까지 총 11편의 작품이 상영된다. 영화제 기간 작품 상영과 함께 아카데미시상식 단편 애니메이션 부분 본상 후보에 올랐던 에릭 오 감독, 국내 애니메이션 전문가 한창완 세종대 교수, 이은선 영화 저널리스트 등이 픽사에 대한 여러 이야기를 들려주는 토크 프로그램도 마련된다. 이외에도 5월 4일과 5일 오후 1시에 <인사이드 아웃 2> 존 in 전주에서 버블 벌륜쇼 등 풍성한 볼거리를 제공한다.

탭댄싱어 박형주, 페이지, 적란운, 행로난, 고니, 윤별&향기, 느린날, 주간 김은총(왼쪽부터 시계방향으로)/사진제공=전주국제영화제

△전주시네투어×산책

제25회 전주국제영화제 전주시네투어×산책이 6월 8일까지 열린다./사진제공=전주국제영화제

‘전주씨네투어×산책’은 전주를 찾은 관광객과 전주시민들을 위해 무료 영화상영과 공연을 선보인다. 6월8일까지 이어지는 '전주씨네투어X산책'에서는 영화 상영 전 고니, 느린날, 탭댄싱어 박형주, 페이지, 주간 김은총, 윤별&향기, 행로난 등 다양한 아티스트의 공연도 만나볼 수 있다. 전주씨네투어×산책은 전주대학교 대운동장, 전주월드컵경기장광장, 세병공원, 문화공판장 작당(남부시장) 등에서 진행된다. 공연 및 영화 상영에 대한 자세한 일정은 전주국제영화제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

왼쪽부터 시계방향으로 영화의거리 치히로·노트릭 맞은편, 휠라 주차장, 옛 전북도지사 관사, 전주옥 순교지, 전주 풍남문 등 5곳에서 25회 전주국제영화제 골목상영이 진행된다./사진제공=전주국제영화제

△골목상영

가장 한국적인 도시 전주에서 특색 있는 지역 공간들을 상영장소로 선정해 색다른 영화 관람을 경험하게 하는 ‘골목상영’이 올해도 열릴 예정이다. 전주국제영화제의 대표 부대행사로서 지난해 16회차 상영에 총 644명의 관객이 골목상영에 함께해 큰 호응을 얻었다. 골목상영은 (사)전북독립영화협회, 전주시민미디어센터 영시미, 영화문화발전위원회, 무명씨네 등 도내 소규모 영화제와 영상 유관 단체들과의 협업해 운영될 계획이다. 골목상영은 5월3일부터 9일까지 영화의거리(치히로·노트릭 맞은편, 휠라 주차장), 옛 전북도지사 관사, 전주 풍남문, 전주옥 순교지(한국전통문화전당) 등 5곳에서 매일 20시 2회 상영되며 14편의 상영작이 관객들과 만난다.

‘100 Film 100 Posters X 10’ 포스터/사진제공=전주국제영화제

△10년의 역사…‘100 Film 100 Posters X 10’

2015년 시작된 영화 포스터 전시 겸 이벤트 ‘100 Films 100 Posters’가 10년을 맞았다. 올해는 관광거점도시 전주시 사업과 연계해 전시 공간과 기간을 넓게 확장해 특별전 형식으로 열린다. ‘제10회 100 Films 100 Posters’ 전시부터 아카이브 전시‘1000 포스터숍: 100 Films 100 Posters 2015–2024’, 그린 라이브러리-그린 포스터 컬렉션: 100 Films 100 Posters 2015-2024’, ‘인덱스 라운지: 100 Films 100 Posters 2015-2024’ 등의 전시 행사가 마련된다. 전시는 팔복예술공장 이팝나무홀과 영화의 거리, 전주시립인후도서관, 문화공판장 작당 등에서 5월 1일부터 6월 16일까지 이어진다.

오은하, 이그르산 재즈트리오, 페탈예술기획(왼쪽부터)/사진제공=전주국제영화제

△공연 이벤트

전주국제영화제가 5월 3일부터 6일까지 전주시 곳곳에서 관객과 시민을 위한 공연이벤트를 선보인다. 피아니스트와 작곡가, 음악감독 등으로 활동중인 오은하와 소프라노 박서정, 이그르산 재즈트리오와 협연 공연을 펼친다. 세 뮤지션은 영화 ‘라붐’, ‘시네마천국’ 등의 사운드트랙을 라이브로 연주하며 관람객들에게 영화로 떠나는 추억여행을 선물한다.

