김제시, 전북 최초 '경로당 밑반찬 배달지원사업' 추진

김제시는 고령화가 가속화되는 현실 속에서 전북특별자치도 최초로 경로당을 이용하는 어르신들의 건강한 식생활 보장과 정서적 안정을 도모하기 위해 ‘경로당 밑반찬 배달지원 시범사업’을 본격 추진하고 있다.

김제시는 지난 7월부터 관내 635개 경로당 중 40개소를 선정해 주 1회 밑반찬을 직접 조리·배송하며, 이를 통해 균형 잡힌 식단 제공은 물론, 어르신들이 경로당에서 활발히 교류하며 건강한 일상을 유지할 수 있도록 하고 있다.

김제시는 이번 시범사업을 통해 어르신의 영양 상태 개선과 건강관리, 경로당 공동체 활성화, 지역 돌봄 기능 강화, 노인일자리 창출 등 다방면에서 긍정적인 변화를 이끌어갈 계획이다. 특히 밑반찬 조리·배송 과정에 노인일자리를 연계해 실질적인 소득 보전과 사회참여 기회를 제공함으로써 복지 향상과 일자리 창출이라는 두 가지 성과를 실현해 나간다는 구상이다.

정성주 시장은 “이번 사업은 지역 어르신들이 경로당에서 더욱 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 돕는 생활밀착형 복지서비스이자, 새로운 일자리를 제공하는 중요한 계기”라며 “앞으로도 어르신들이 체감할 수 있는 현장 중심 복지정책을 지속 발굴·추진해 건강한 노후생활을 지원하겠다.”고 말했다.김제=강현규 기자

