김제시, 특장모빌리티 전문인재 양성 '본격화'

군산대 RISE사업단과 지원센터 개소

2029년까지 연간 교육생 85명 배출

13일 김제 백구특장차혁신클러스터내에 개최된 특장모빌리티 전문인재 양성 지원센터 현판식과 함께 진행된 '밫춤형 인재양성 방안 세미나' 모습. 김제시 제공

김제시의 특장모빌리티 전문인재 양성사업이 본격적으로 추진된다.

김제시는 지난 4월 군산대학교 RISE사업단과 특장모빌리티 맞춤형 인재 양성과 기업 인력 지원을 공동 노력하기로 협약을 체결한 이후 첫 성과물로, 13일 김제 백구특장차혁신클러스터내에 위치한 한국특장차협회 사무실에서 김제시 관계자, 관련 기관과 단체, 특장기업 관련자 등 50여 명이 참여한 가운데 특장모빌리티 전문인재 양성 지원센터 현판식을 개최했다.

군산대RISE사업단은 올해부터 2029년까지 국비와 시비를 지원받아 특장전문인재 양성을 위해 군산대학교 커플링 사업과 연계환 R&D 전문인력 양성과정과 현장실습 기반 기업채용과 연계한 외국유학생 현장 전문기술인력 양성과정, 재직근로자 재교육을 통한 기술 고도화 과정, 무형 기술의 표준화 및 체계화를 위한 암묵지 기술 전승 체계구축 등 특화된 프로그램을 시행해 연간 85명의 전문인력을 배출할 예정이다.

또한, 해외 유학생 유치를 통한 특장 전문인력 양성과 기업체의 인력난 해소 및 지역 정주 개선 등을 연계함으로써 지역 소멸위기 극복 및 지역과 대학의 동반성장을 도모할 방침이다.

김제시는 김제특장차혁신클러스터 일대를 중심으로 지난 2023년 8월 국토교통부의 투자선도지구 지정과 2024년 6월 산업통상자원부 기회발전특구로 각각 지정됐다.

이에 따라 김제시는 특장전문인력 거점공간과 특장차 종합지원센터, 검사지원센터, 혁신지원 및 복합문화센터 등 특장차산업 기반 마련과 연구개발을 지원해 미래성장동력인 특장차산업의 경쟁력 강화 방안 마련에 총력을 기울이고 있다.

정성주 시장은 "특장모빌리티 전문인재 양성 지원센터가 본격적으로 가동되면 김제시가 역점적으로 추진하는 특장차산업 활성화에 큰 도움이 될 것이다."며 "앞으로도 지속적인 관심과 지원으로 지원센터가 제 기능을 할 수 있도록 최선을 다 하겠다."고 밝혔다.김제=강현규 기자

