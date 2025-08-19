행안부, 완주·전주 통합 간담회 제안…얽힌 실타래 풀릴까

윤호중 행안부 장관, 전북도지사·전주시장·완주군수·지역구 의원에 회동 공식 제안

주민투표 권고 땐 한 달간 선거운동 제한…사실상 정치권 견해 밝힐 마지막 무대

사진 왼쪽부터 김관영 전북특별자치도지사, 안호영, 이성윤 국회의원, 우범기 전주시장, 유희태 완주군수

완주·전주 행정통합을 둘러싼 갈등이 최고조에 이른 가운데, 정부가 직접 나서 전북 지역 정치권과 자치단체장이 함께하는 6자 간담회를 추진한다.

주민투표 권고여부 결정을 앞두고 마련되는 이번 회동이 사실상 마지막 조율의 장이 될 전망인데, 통합과 관련한 얽힌 실타리가 풀릴지 지역사회의 관심이 쏠리고 있다.

19일 지역 정치권에 따르면 윤호중 행정안전부 장관은 최근 김관영 전북특별자치도지사, 안호영·이성윤 국회의원, 우범기 전주시장, 유희태 완주군수에게 9월 초 완주·전주 통합과 관련된 간담회를 열자고 공식 제안했다.

현재 간담회 구체적 날짜와 장소는 협의 중이며, 각 인사 모두 참석 의사를 밝힌 것으로 파악되고 있다.

이번 간담회는 행안부 장관이 공식적으로 통합 논란에 개입하는 첫 행보이기도 하다. 행정통합 결정이 주민투표 방식으로 정해져, 그 시기가 9월 말이나 10월 초로 예상되는 상황속 의미가 있다.

현행 '주민투표법'에 따르면 중앙정부가 권고를 내리면, 해당 자치단체는 한 달 이내에 주민투표를 실시해야 한다. 이때부터 법정 선거운동 기간으로 간주돼 도지사, 시장·군수, 국회의원 등 선출직 공직자는 일체의 찬반 입장을 공개적으로 내세울 수 없다.

주민 홍보 역시 선관위가 정한 범위 내에서만 제한적으로 가능하다. 결국 이번 회동이 주민투표 전 지역 정치권의 입장을 공식적으로 밝히고 갈등을 조율할 수 있는 마지막 기회가 될수도 있는 셈이다.

행안부의 제안은 단순한 절차적 만남을 넘어, 주민투표를 앞둔 갈등을 최소화하고 충돌을 사전에 완화하려는 의도가 담긴 것으로 풀이된다.

정부가 성공적으로 조율에 나선다면 주민투표 과정이 안정적으로 진행될 수 있지만, 반대로 갈등의 불씨가 다시 확산될 경우 통합 추진 동력이 흔들릴 수 있다는 우려도 제기된다.

지역에서는 이번 회동을 통해 그간 평행선을 달리던 논의가 한 단계 진전될 수 있을지 주목하고 있다. 주민투표 실시 여부 결정과 그 시점이 다가오는 만큼 정부의 메시지가 향후 통합의 성패를 가를 분수령이 될 것이라는 관측도 힘을 얻고 있다.

이성윤 의원은 “전북 인사들이 내각에 입각하고 전북에 기회가 온 이때, 어렵사리 마련된 자리를 계기로 전북 큰 발전을 위한 행정통합 의견을 확실히 전달할 예정”이라고 말했다.

안호영 의원도 “이번 간담회에서 지역 민의를 정확히 전달하고, 무엇보다 주민의 뜻이 왜곡되지 않고 정책에 반영되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

전북특별자치도 측은 "아직까지 간담회 일정이나 장소 등은 정해진 것이 없지만 지사님의 참석을 신중하게 검토중이다"이라고 말을 아꼈다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지