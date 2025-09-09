[NIE] 기후변화를 대하는 리더의 자세

/사진=연합뉴스

1. 주제 다가서기

강릉의 가뭄 상황은 이제 전국적인 뉴스로 떠오르고 있다. 가뭄 역사상 처음으로 전국 각지에서 소방차가 몰려들었고, 대통령과 정치인들까지 직접 강릉을 방문하고 있다. 같은 강원도에 위치한 동해안의 속초는 물을 풍족하게 사용하며 물 축제를 열고 있는데, 두 도시의 시장들이 어떤 방식으로 대응했기에 이렇게 결과가 다른 것일까?

한편, 미국의 트럼프 대통령은 기후 변화 문제를 '사기'라고 주장하며 파리 기후 협약에서 탈퇴했으나, 바이든 대통령은 이를 재가입하며 기후 변화 대응을 대통령 1호공약으로 내세웠다. 그러나 재집권한 트럼프는 다시 파리 기후 협약에서 탈퇴했고, 최근에는 신재생 에너지 사업을 중단시키고 화석 연료 사용을 늘려 미국 경제를 부활시키겠다고 공언하고 있다.

과연 기후 변화는 실제로 존재하는 문제일까? 아니면 '세기의 사기극(scam of the century)'에 불과한 것일까? 누구의 말을 따르느냐에 따라 우리가 맞이할 미래는 크게 달라질 것이다.

2. 교과 관련 성취 수준 및 핵심 아이디어

[6사01-05] 지속 가능한 발전의 의미를 이해하고, 지속 가능한 사회를 위한 생활 태도를 탐색한다.

[핵심 아이디어] 기후 변화와 다양한 대응 방식이 우리의 미래에 미치는 영향

3. 신문 읽기(자료 기사)

<읽기 자료1>

“강릉 목타는데 속초는 ‘워터밤’ 축제… 63만t 지하댐이 운명 갈랐다”

강원 강릉 시민들이 사상 최악의 가뭄에 시달리고 있는 반면, 근처 속초는 별다른 피해가 없다. 지난달 23일 속초에서는 도심에서 물을 뿌리며 노는 ‘워터밤’ 축제까지 열렸다. 전문가들은 “지하댐 등 인프라 투자가 두 도시의 운명을 갈랐다”고 했다.

해마다 만성적인 가뭄에 시달렸던 속초시는 2018년 초 가뭄을 계기로 인프라 투자에 나섰다. 당시 속초엔 28일간 밤중에 수돗물이 끊겼다. 상황이 심각해지자 아파트 25곳에는 격일로 수돗물을 공급했다. 식당은 문을 닫았고 시민들은 급수차에서 물을 받아 머리를 감았다.

그해 지방선거에서 ‘지하댐 건설’을 1호 공약으로 내세운 김철수 후보(더불어민주당)가 시장에 당선됐다. 속초시는 2019년 곧바로 지하댐 건설 사업을 추진해 2021년 완공했다.

지하댐은 바다로 흘러나가는 지하수를 가둬 저장하는 일종의 ‘물그릇’이다. 속초의 상수원인 쌍천 지하 26m 암반층에 280억원을 들여 지하댐을 건설했다. 저장 용량은 63만t으로, 속초 시민 8만여 명이 석 달가량 사용할 수 있는 양이다. 새로운 ‘물구멍’도 만들었다. 지하수층을 탐사해 15곳에 ‘암반 관정(우물)’을 뚫었다. 낡은 상수관을 교체해 ‘새는 물’도 잡았다. 속초시는 2021년부터 3년간 낡은 상수관 약 25㎞를 교체했다. 덕분에 2021년 약 59%에 불과했던 유수율(수돗물이 실제로 가정에 공급되는 비율)이 지난해 92%까지 상승했다. 한국수자원공사에 따르면 전국 평균 유수율은 85% 수준이다.

반면 강릉은 한참 늦었다는 지적이 나온다. 작년부터 연곡천에 지하댐 건설을 추진하고 있지만, 2027년 이후 완공이 목표다. 속초보다 6년 늦는 것이다. 연곡천의 연곡정수장을 확장해 정수량을 늘리는 사업도 예산 부족 등으로 시간이 걸리고 있다. 김성준 건국대 사회환경공학부 교수는 “강릉은 남대천 상류 오봉저수지에 대한 생활용수 의존도가 87%에 달한다”며 “그동안 관광객이 증가하고 호텔, 골프장도 많이 들어섰는데 오봉저수지 외에 대책이 없었던 것”이라고 했다. 지난달 30일 강릉을 찾은 이재명 대통령은 강릉시청에서 가뭄 대책 회의를 열었다. 이날 김홍규 강릉시장은 “9월에는 비가 올 것이라고 굳게 믿고 있다.

이에 대해 강릉시 관계자는 “그동안 가뭄 때마다 적시에 비가 내려 투자를 못 한 측면이 있다”며 “작년부터 지하댐 건설에 나섰지만 올해 예상치 못한 ‘돌발 가뭄’이 닥쳤다”고 했다.

강원 영동 지방은 원래 가뭄이 잦다. 바람이 태백산맥을 넘으며 건조해지는 ‘푄 현상’ 탓에 비가 적게 내린다. 산세가 가팔라 비가 내려도 곧장 동해로 빠져나간다. 올해는 강수량이 평년의 절반도 안 되는 데다 폭염이 이어지면서 내린 비마저 증발해 버렸다. 전문가들은 물을 저장할 수 있는 ‘물그릇’을 최대한 확보하는 게 중요하다고 조언했다. 권현한 세종대 건설환경공학과 교수는 “속초처럼 땅속에 차수벽을 세워 지하댐을 건설하면 가뭄 때 쓸 물을 쉽게 확보할 수 있다”며 “일반 댐과 달리 수몰 지역이 거의 없기 때문에 환경 피해도 적다”고 했다.

환경부는 강원 평창군 도암댐의 물을 강릉에 공급하는 방안을 검토하고 있다. 도암댐에는 현재 물 3000만t이 담겨 있다. 강릉 남대천까지 수로(약 18㎞)도 이미 연결돼 있다. 그러나 지역에선 우려하는 목소리가 크다. 도암댐은 대관령 고지대에 있는 도암호의 물을 강릉 남대천으로 떨어뜨려 전기를 생산하는 댐이다. 1990년 건설했다. 2001년 도암댐에서 오수(汚水)가 쏟아져 나온 이후 가동을 중단한 상태다. 도암호 주변에는 고랭지 배추밭과 축사가 많은데 여기서 오염 물질이 흘러들어 온 것이다. 박창근 가톨릭관동대 토목공학과 교수는 “현재는 농업용수로 쓸 정도는 된다”고 했다.

중장기적으로 바닷물을 민물로 바꾸는 ‘해수 담수화’ 시설을 만들어야 한다는 주장도 있다. 한건연 경북대 명예교수는 “우리나라는 세계 최고 수준의 해수 담수화 기술을 갖고 있다”며 “영동 지방이 이를 활용할 수 있는 최적지”라고 했다.

전문가들은 “돌발 가뭄이 강릉만의 문제가 아니다”라고 했다. 기후변화로 예상치 못한 가뭄과 폭염, 폭우 등이 잇따르고 있어 내년에는 어디서 사상 최악의 가뭄이 발생할지 모른다는 것이다. 김성준 교수는 “지역별로 하천 주변에 저류조를 설치하는 등 다양한 ‘물그릇’을 확보할 필요가 있다”고 했다.

지방자치단체의 힘만으로 수습하기 어려운 대규모 재난이 터졌을 때 선포한다. 범정부 차원에서 복구 지원에 나선다. 2004년 재난안전법이 제정된 이후 5차례 선포했다. 2005년 강원 양양 산불, 2007년 충남 태안 기름 유출 사고 등이다. 가뭄 같은 자연 재난으로 재난 사태를 선포한 건 이번 강릉이 처음이다.

<출처 : 조선일보 2025. 9. 1>

<읽기 자료2>

폭염 옆나라는 폭우… “기후재난 없었다면 운이 좋았던 것”

트럼프 대통령은 집권 1기(2017∼2021년) 때부터 “기후변화는 사기(hoax)”라고 기회 있을 때마다 주장해 왔다. 그는 올해 재집권 직후 파리 기후변화협약에서 탈퇴했다.

전 세계적으로 극한 이상 기후가 발생하고 있지만 기상 분야에서 가장 앞선 연구력을 갖춘 미국의 기후 위기 대응은 퇴보하는 모양새다. 트럼프 대통령 재집권 뒤 화석에너지 개발을 강조할 뿐 아니라 기후 위기 관련 예산과 인력을 대폭 줄이고 있기 때문이다.

집권 1기 시절부터 기후 변화에 대한 대응 필요성을 폄하해 온 트럼프 대통령은 올 초 재집권 직후부터 연방정부 구조조정이란 명분으로 관련 기관의 인력과 예산을 대대적으로 감축했다. 이로 인해 미국의 기후 위기 관련 재난 대응 능력이 크게 약화됐다는 평가가 나온다. 실제로 기상예보와 기후 연구·모니터링을 담당하는 미 해양대기청(NOAA)에선 약 2000명, 국립기상청(NWS)에선 약 600명이 구조조정됐다.

대신 트럼프 대통령은 화석연료 개발을 강조하는 행보를 보이고 있다. 그는 취임사에서부터 “우리 발밑에 있는 ‘액체 금(liquid gold)’이 다시 미국을 부유한 나라로 만들 것”이라며 석유를 비롯한 화석연료 개발을 강조했다. 반면, 태양광·풍력 에너지는 “신뢰할 수 없는 에너지원”이라며 비효율적이라고 비판했다. 지난달 4일 시행된 ‘하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)’에도 청정에너지 지원은 끊고, 화석연료에 힘을 싣는 내용이 포함됐다.

세계 최대 탄소 배출국으로 한때 ‘기후 악당’으로도 불린 중국은 세계 최대 재생에너지 발전국으로 변신을 도모하고 있다. 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 지난해 전 세계에 새로 설치된 재생에너지 설비 용량의 64%를 중국이 차지했다. 지난해 중국의 태양광에너지 전기 생산능력은 887GW(기가와트)로 미국(177GW)의 5배 이상에 달한다. 풍력에너지 전기 생산능력도 522GW로 미국(153GW)의 3배 이상이다.

중국의 전략에는 기후변화 대응을 지렛대로 글로벌 리더십을 확보하고, 청정에너지 분야에서 영향력을 확대하려는 의도도 있다. 정부의 전폭적인 보조금과 생산 독려로 중국은 전기차를 비롯해 리튬 배터리, 태양광 패널 등의 분야에서 선두를 달리고 있다. 청정에너지 산업은 중국 국내총생산(GDP)의 10%에 육박하는 경제 동력으로 부상했다. 워싱턴포스트(WP)는 “기후변화 회의론자인 트럼프 대통령이 백악관에 있는 동안 중국은 청정에너지 분야에서 압도적 선두 지위를 확고히 다지고 있다”고 보도했다.

뤼커 흐란트 벨기에 브뤼셀자유대 교수가 이끄는 국제 연구팀은 2020년 이후 태어난 아이들이 평생 겪게 될 기후 재난의 빈도가 이전 세대보다 5배 가까이 급증할 거라고 전망했다. 지구 평균 온도가 산업화 시대 이전 대비 1.5도 오른 현 상태가 유지되면, 2020년생의 절반 이상은 전례 없는 수준의 폭염에 평생 시달린다는 것이다. 전례 없는 기후 재난은 산업화 이전 시대를 살던 1만 명 중 1명만 겪을 가능성이 있는 극단적인 기후 환경을 뜻한다.

환경 경제학자인 박지성 미 펜실베이니아대 교수는 기후변화 대응은 ‘경제 문제’임을 강조한다. 그는 자신의 저서 ‘1도의 가격’에서 “평균 기온이 1도 더 높은 국가의 1인당 소득은 평균 8%가량 낮다”고 밝혔다. 자연재해에 따른 손실뿐 아니라, 기후 변화가 생산성을 떨어뜨리는 등 경제 전반에 악영향을 미친다는 것.

<출처 : 동아일보 2025. 8. 9>

<읽기 자료3>

“기후변화는 '사기'다”

"기후변화는 사기다." 참 자주 듣는 말이다. 탄소세가 선진국의 음모라는 주장, 과학자들이 연구비를 타내기 위해 위기를 부풀린다 등등. 이제 이런 이야기는 유튜브 구석 채널에서만 들리지 않는다. 회의실에서도, 국회에서도, 언론을 통해서도 들린다. 이런 음모론은 경기가 나빠질수록 더 커진다. "먹고살기도 어려운데 무슨 환경이냐"는 말이 점점 더 호응을 얻는다.

그런데 정말 이 모든 것이 사기일까. 나는 이렇게 말하고 싶다. 사기 맞다. '詐欺(못된 꾀로 남을 속임)'가 아니라 '史記(역사적인 사실을 기록한 책)'. 우리 시대의 한심한 기록이자 부끄러운 연대기다.

물론 지구는 과거에도 기후변화의 경험이 있다. 빙하기가 오고 간 것은 사실이다. 하지만 그것조차 수만 년에서 수십만 년에 걸쳐 일어난 일이다. 지금처럼 불과 150년 만에 지구의 평균기온이 섭씨 2도 가까이 오른 사례는 없다. 사람으로 치면 하루아침에 40도의 고열이 나는 셈이다. 해열제 하나 구할 새 없이 장기가 망가지는 상황이다. 그런데도 "좀 따뜻하면 좋지 않냐"며 웃는다. 폭우가 도시를 삼켜도 "이상기후인가" 하다가 금세 잊는다. 이것이 우리가 남기는 기록이다.

한편에선 '균형'을 말한다. 화석연료도 조금 쓰고, 원자력도 적당히 돌리고, 재생에너지도 깔끔하게 섞으면 되지 않겠느냐는 주장이다. 말만 보면 온건하고 합리적으로 들린다. 그러나 현실은 그렇게 단순하지 않다. 특히 재생에너지와 원자력은 기술적으로 상호보완보다 충돌에 가까운 측면이 있다. 재생에너지는 햇빛이나 바람처럼 출력이 불규칙하고 분산돼 있어 전력망이 빠르게 반응해야 한다.

반면 원자력은 출력이 일정하고 조정이 느린 거대한 기계다. 하나는 유연함을, 다른 하나는 경직성을 전제로 한다. 결국 두 체계를 동시에 최적으로 운영하는 일은 극히 어렵다. 그래서 많은 나라가 이 딜레마 앞에서 선택을 고민한다.

영국의 사례도 있다. 영국은 지난 10여년 동안 석탄화력을 과감히 줄이고 재생에너지와 저장장치 투자를 확대했다. 태양광과 풍력의 간헐성을 보완하기 위해 대규모 배터리와 스마트 그리드를 구축했고 그 결과 석탄 없이도 전력수급을 안정적으로 유지하는 날이 늘었다. 에너지 전환이 이론이 아닌 실제임을 보여주는 증거다. 우리로서도 참고할 만한 경험이다.

이제는 질문을 바꿔야 한다. '이게 진짜냐'는 의심을 반복하기보다 '앞으로 우리는 어떻게 해야 할까'를 함께 고민할 때다. 재생에너지는 이미 전 세계에서 가장 저렴한 발전원이 됐다. 기술과 비용 면에서 의심의 여지가 없다. 재생에너지와 대규모 저장장치의 조합만으로도 대부분의 전력수요를 감당할 수 있다. 경제적으로도, 환경적으로도, 그리고 무엇보다 상식적으로도 맞는 길이다.

전력만의 문제는 아니다. 우리의 이동수단도 바뀌어야 한다. 내연기관차는 도로 위에서 배기가스를 뿜어내 기후위기의 핵심 원인 중 하나가 됐다. 그럼에도 전기차 전환을 늦추자는 목소리는 여전하다. "비싸다" "충전 인프라가 부족하다" "소비자 선택권을 존중하라." 익숙한 레퍼토리다. 그러나 이는 결국 현 체제를 유지하기 위해 미래세대에게 더 큰 비용을 떠넘기자는 말에 불과하다. 이제는 모빌리티의 전동화에도 사회 전체의 의지를 모아야 한다. 빠르고 과감하게, 주저함 없이 나아가야 한다.

지금 우리가 남기는 생각과 선택, 그 모든 흔적이 훗날 역사로 기록될 것이다. 언젠가 누군가는 이 시기를 되돌아보며 우리에게 물을 것이다. "그때의 당신들은 왜 더 빨리, 더 과감하게 움직이지 않았습니까."

기후변화는 사기다. '詐欺(사기)'가 아니라 '史記(사기)'. 우리 시대를 낱낱이 기록하는 역사다. 그리고 그 기록은 지금, 이 순간에도 쓰이고 있다. 이 글을 읽는 당신도, 나도, 우리 모두가 그 역사의 저자다.

<출처 : 머니투데이 2025. 8. 1>

4. 생각 열기

▶ <읽기 자료1>을 읽고, 강릉과 속초의 가뭄 대응은 그동안 어떻게 달랐는지 가족(또는 친구)과 이야기를 나눠봅시다.

▶ <읽기 자료2>에서 미국과 중국은 기후 위기 대응에 어떤 차이점이 있는지 기사에서 찾아봅시다.

5. 생각 키우기

▶기후 변화에 대해 리더는 어떤 자세를 지녀야 하는지 가족(또는 친구)와 함께 토론해 봅시다.

6. 개념기반 탐구학습을 위한 일반화 문장 써 보기(예시)

• 기후 변화와 같은 문제에 책임 있게 대응하는 리더십은 지속 가능한 미래를 만든다.

• 사회적 문제에 대한 리더의 대응 방식은 다음 세대의 삶의 질을 결정짓는다.

7. 학생 글

전주성심여고 2학년 김다희

집중적으로 단시간 내에 많은 양의 강한 비가 내리는 현상인 국지성 호우가 전국에서 나타나는 가운데 영동지방은 심한 가뭄을 겪고 있다. 강릉이 최악의 가뭄을 겪고 있는 이유는 기후변화와 지형의 차이 등이 있었지만, 실질적인 이유는 물 관리에 소홀했던 측면이 크다. 강릉과 비슷한 물 부족을 겪었던 속초시는 지하댐을 건설하고, 상수도 관로를 정비해 누수량을 줄이는 등 적극적인 노력을 기울인 반면, 강릉시는 그와 비교해 대비가 미흡했는데 김홍규 강릉 시장은 9월에는 비가 올 것이라고 굳게 믿는다고 말하며 가뭄에 대한 실질적인 대책은 내놓지 못했다. 그 결과 수돗물이 끊기고 시민들이 물 부족으로 인한 불편을 초래했다.

기후위기도 이와 비슷하다. 비슷한 상황에서 정부나 지도자의 대응으로 전혀 다른 결과를 가져올 수 있다는 것인데, 물론 기후 위기 대응을 위해선 각 사람의 실천도 중요하다. 그러나 우리가 기후위기 대응을 실천하는 과정에서 지도자의 힘이 크게 작용하고 있다는 걸 잊어서는 안 된다. 한 예로 미국의 트럼프 대통령은 파리 기후변화협약에서 탈퇴를 선언하며 화석 에너지 개발을 장려하고 신재생 에너지에 사용되는 지원은 줄이면서 기후위기 대응에 소극적인 태도를 보였다. 반면 중국의 시진핑 국가주석은 2030년에 탄소배출 피크를 찍고 2060년에 탄소 중립 달성을 목표로 하는 ‘쌍탄소’ 전략을 내놓은 후 지금까지도 청정 에너지 산업에서 선두를 달리고 있다. 앞으로 더 큰 기후 위기를 마주했을 때 어느 나라가 더 잘 대응할 수 있을까? 이에 대한 답은 앞서 강릉과 속초의 사례에서 확인할 수 있을 것이다.

지금 당장이 아니니 괜찮다는 둥 나의 책임이 아니라고 우리는 더 이상 회피해선 안 된다. 비슷한 상황에서 전혀 상반된 결과를 가져올 수 있다는 걸 깨달았으니 이제 미래세대를 위해 실천해야 할 차례이다. 우리의 지속적인 노력과 실천, 그리고 과감한 결정을 내릴 수 있는 훌륭한 지도자가 있다면 향후 기후 위기 대응의 중심엔 대한민국이 자리잡게 될 줄로 믿어 의심치 않는다.

/ 전주삼천남초 김주영 교사

