전주시 신규 소각장 '재정사업' 가닥

사업 방식 결정⋯화격자 방식의 재정사업

조만간 용역 완료 후 기재부 예타 면제 신청

전주권 광역소각장 조감도. /전주시

전주시가 신규 광역소각장 건립을 민간투자사업이 아닌 재정사업으로 추진하기로 가닥을 잡았다. 소각 방식 또한 열분해가 아닌 화격자(스토커)로 자체 결정했다.

전주시는 23일 브리핑을 통해 "신규 전주권 광역소각장에 대한 의견수렴 등 종합적인 검토를 거쳐 사업 방식은 재정, 소각 방식은 화격자로 자체 결정했다"고 밝혔다.

전주권 광역소각장은 전주시, 김제시, 완주군, 임실군 등 4개 시군의 생활폐기물(일 550톤)을 처리하는 필수 기반시설이다. 2023년부터 2030년까지 국비 1630억 원, 지방비 1630억 원 등 총 3260억 원을 들여 현 소각장 부지에 신규 소각장을 짓는 내용이다.

전주시는 그동안 사업 방식(재정 또는 민간투자), 소각 방식(화격자 또는 열분해)을 결정짓지 못하고 있었다. 이 과정에서 지난해부터 '저온열분해 방식의 민간투자사업'을 제안한 민간투자사와 갈등을 빚기도 했다.

이와 관련 전주시는 지난달 17일부터 26일까지 환경전문가, 전주시민, 전주시의회 등을 대상으로 분야별 의견을 수렴했다. 의견수렴 결과 환경전문가와 전주시민 등 다수가 재정사업, 화격자 방식을 선호한 것으로 나타났다.

전주시에 따르면 사업 방식에 대해 일반시민 65.7%는 재정, 27.1%는 민자를 택한 것으로 집계됐다. 소각장 입지 주변(삼산마을)의 경우 97%는 재정, 2.8%는 민자라고 답했다. 소각장 주변(삼산마을 외 11개 마을)은 51% 재정, 8.2% 민자, 40.8% 무응답으로 나타났다.

전주시는 전주권 광역소각장 건립 계획이 최종 확정될 경우 올해 안에 기획재정부에 예비타당성조사 면제를 신청할 방침이다. 예타 면제 승인되면 내년부터 기본·실시설계, 재해·환경영향평가를 진행한다. 이후 2028년 착공, 2030년 준공을 목표로 공사를 추진한다.

사업자 선정은 총사업비 3000억 원 이상인 대형공사와 동일하게 설계와 시공을 일괄 입찰하는 턴키 방식으로 진행할 계획이다.

한편 재정사업 방식의 신규 소각장 건립으로 추가 지방채 발행 등 재정 악화가 우려된다는 지적에 대해 전주시 이영섭 자원순환녹지국장은 "총사업비 3260억 원 가운데 절반인 1630억 원은 3개 시군과 분담해 추진한다"며 "소각장 건립 기간(2028∼2030년) 연평균 350억 원 규모의 자체 재정이 투입될 것으로 예상된다"고 설명했다. 그러면서 "전주시 청소 정책의 안정화를 위해 재정사업 방식이 낫다는 판단"이라며 "2028년부터 예산이 본격 투입되는 만큼 시 재정으로 충분히 소화 가능할 것으로 보고 있다"고 덧붙였다.

