[사설] 새만금∼전주 개통, 나머지 구간 속도 내야
UPDATE 2025-11-23 15:29 (Sun)
[사설] 새만금∼전주 개통, 나머지 구간 속도 내야

전북일보 웹승인 2025-11-23 14:36 수정 2025-11-23 14:36

새만금∼전주 고속도로가 그제 개통됐다. 이 고속도로는 서해안선, 호남선, 순천완주선, 익산장수선 등 전북권의 4개 주요 고속도로와 직접 연결되는 전북권의 핵심 교통망이다.

이 고속도로가 개통됨으로써 새만금 개발사업에 따른 물동량 증가에 대비하고, 동서 간 교통망 구축을 통해 지역경제에 기여하게 될 것이다. 아울러 고군산 군도, 모악산 도립공원, 전주 한옥마을 등 주요 관광지와의 접근성이 강화돼 전북 관광 활성화에도 큰 역할을 할 전망이다.

새만금–전주 고속도로는 총사업비 2조7424억 원이 투입된 왕복 4차로 노선이다. 김제시 진봉면에서 전주시를 거쳐 완주군 상관면을 잇는 총연장 55.1㎞다. 국토교통부가 밝힌 것처럼 진봉면에서 완주 상관면까지 이동시간은 약 43분 단축(76분→33분)되고 주행거리는 약 8㎞ 단축(62.8㎞→55.1㎞)돼 차량 운행 비용 절감, 교통사고 감소 등 전북도민들에게도 연간 2018억 원의 경제적 편익이 예상된다.

이처럼 전북권 교통망 개선 효과가 크지만 또하나 과제가 남아 있다. 새만금~전주 고속도로는 동서 3축인 새만금~포항고속도로 전체 구간 311㎞ 중 일부다. 65%인 201㎞가 개통됐을 뿐 나머지 35%는 미개통 상태라는 점에 주목해야 한다.

새만금∼전주 고속도로 개통 기간이 2018년 5월 착공 이후 7년 6개월이 걸린 것을 감안하면 나머지 구간이 언제 완성될지 장담할 수 없다. 무주–성주–대구 구간이 지난 10월에야 예비타당성조사 대상사업으로 선정되는 등 절차이행이 매우 느리기 때문이다.

새만금~포항고속도로는 교통혼잡 해소 및 물류비 절감, 관광효과 외에도 호남과 영남을 잇는 교통망 구축이라는 상징성이 크다. 때문에 미개통 구간도 신속히 추진될 수 있도록 절차와 공기를 앞당기는 방안을 적극 모색할 필요가 있다.

호남 영남 지역구 국회의원과 단체장들이 국가간선도로망 동서 3축의 완성을 위해 새만금∼포항 노선 중 미개통 구간인 전주∼무주∼성주∼대구 구간의 공기 단축을 정부에 촉구하고 실행될 수 있도록 특단의 대책을 강구하길 바란다.

사설

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

전북일보 opinion@jjan.kr
