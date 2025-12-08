군산시 노인일자리사업 참여자 1만3022명 모집

군산시청 전경.

군산시가 ‘2026년 노인일자리 및 사회활동지원사업’참여자를 8일부터 19일까지 모집한다.

이 사업은 노인들의 활기찬 노후생활과 사회참여 확대‧안정적 소득 확보를 지원하기 위한 것으로, 모집인원은 1만3022명이다.

사업유형은 △노인 공익활동 사업(8332명) △노인 역량 활용 사업(4100명) △공동체사업단(290명) △취업지원(300명)으로 나뉜다.

신청 자격은 노인 공익활동 사업의 경우 65세 이상 기초연금 수급자, 노인 역량 활용 사업은 65세 이상(일부 사업 60세 이상) , 공동체사업단·취업지원은 60세 이상이면 가능하다.

신청은 신분증•주민등록등본•관련 자격증 등 증빙서류를 준비해 주소지 읍면동 행정복지센터와 노인일자리 수행기관에 방문하거나 온라인을 통하면 된다.

온라인 신청은 한국노인인력개발원 노인일자리여기 (www.seniorro.or.kr), 복지로(www.bokjiro.go.kr)를 이용해야 하며, 온라인으로 신청한 경우 증빙서류 등의 제출을 위해 추후 기관을 재방문해야 한다.

단 국민기초생활보장법의 생계급여 수급자, 국민건강보험 직장가입자, 장기요양보험 등급판정자(1~5등급), 다른 부처 일자리 사업 참여자 등은 모집 대상에서 제외된다.

참여자는 활동역량•소득수준과 경력 등 사업유형별 선발기준에 따라 고득점자순으로 선발된다.

군산=이환규 기자

