김제지평선축제, 3년 연속 전북자치도 대표축제 선정

2026년 행사 운영 위한 도비 1억원 확보

지난 10월 추석연휴기간 열린 제27회 김제제평선축제 개막식 전경

김제지평선축제가 ‘2025 전북특별자치도 시군 대표축제’ 평가에서 최고 등급인 ‘대표축제’로 선정되며, 문화체육관광부 지정 ‘대한민국 명예문화관광축제’의 위상을 다시 한 번 공고이 했다.

특히 이번 선정으로 3년 연속 대표축제 선정의 영예를 안아 그 의미를 더했다.

이번 평가는 전북특별자치도 내 14개 시·군 축제를 대상으로 전문가 현장평가와 발표평가를 거쳐 진행됐으며 축제의 기획력과 운영 능력은 물론, 콘텐츠의 차별성, 조직 역량, 방문객 만족도 등 전 항목에서 압도적인 점수를 받아 2026년 지평선축제 운영을 위한 도비 1억 원의 인센티브를 지원받게 됐다.

올해 추석연휴기간 열린 제27회 김제지평선축제에서는 지역 문화유산을 활용한 ‘지평선 유니버셜 스튜디오’, 벽골제 쌍룡놀이, ‘풍년기원 입석줄다리기’와 지역 청년들이 주도하는 ‘지평선 쨈매존·가치잇장’, 청년공간 E:DA와 지역 소상공인 참여를 확대한 ‘지평선 마중거리’를 조성해 공간 구성의 혁신을 꾀했다.

또한 ‘지평선 LED 대지아트’, ‘지평선 민속예술대전’ 등 참신한 신규 콘텐츠와 ‘새빛광장 웰컴존’, ‘단야의 꽃밭’ 등도 호평을 받았다.

무엇보다 눈에 띄는 성과는 ‘지역 상생의 선순환 및 지속 가능한 축제 구조’ 정착이다. ‘맛보자고 컴페티션 시즌2’를 통해 발굴된 9개 지역 맛집이 축제에 참여해 관광 자원화에 기여했으며, 다회용기 사용을 모든 먹거리 부스에 도입해 전년 대비 15만개 증가한 47만개 다회용기 사용으로 친환경 축제를 적극적으로 실천했다.

김제시는 이번 대표축제 등급 선정을 동력 삼아 2026년을 ‘글로벌 축제 도약의 원년’으로 삼겠다는 포부다. 단순히 규모를 키우는 것을 넘어, 탄소 중립을 실천하는 친환경 축제, 지역민의 자부심이 되는 시민 주도형 축제, 외국인 관광객을 매료시킬 글로벌 콘텐츠 강화 등 대한민국을 대표할 수 있는 축제 모델을 확립할 계획이다.

정성주 시장은 “김제지평선축제가 이토록 꾸준한 사랑을 받을 수 있었던 것은 시민들의 적극적인 참여와 뜨거운 성원 덕분”이라며 “이번 대표축제 선정을 발판 삼아, 2026년에는 전 세계인이 일상을 벗어나 김제의 황금들녘에서 축제의 진수를 맛볼 수 있도록 더욱 다채롭고 수준 높은 글로벌 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.

김제=강현규 기자

