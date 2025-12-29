문영상 제81대 남원경찰서장 취임

29일 남원경찰서 만인홀서 취임식… 경찰대 14기 출신 “시민과 함께 고민하고 느끼며 어려움 극복해나갈 것”

문영상 제81대 남원경찰서장이 29일 취임식을 갖고 본격 업무에 들어갔다.

남원경찰서(서장 문영상)는 이날 오후 2시 남원경찰서 4층 만인홀에서 각 과·계장, 지구대·파출소장 및 직원 등이 참석한 가운데 취임식을 개최했다고 밝혔다.

문영상 서장은 취임사에서 “시민과 함께 고민하고 느끼며 어려움을 함께 극복해 나가는 공감하는 경찰을 만들겠다”고 강조했다.

이어 “법과 원칙에 따른 엄정한 법 집행과 공정하고 신뢰받는 치안 행정을 통해 시민으로부터 공감받는 경찰이 되겠다”며 “남원 경찰 모두가 서로 배려하고 소통하며 응원하는 조직문화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

광주 출신인 문영상 서장은 경찰대학 14기로 임용돼 전북경찰청 범죄예방계장, 사이버수사과장 등 주요 보직을 두루 역임했다.

