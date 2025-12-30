장수경찰서, 김병철·강주성 경감 정년퇴임

30여 년 치안 현장 지킨 베테랑 경찰

김병철·강주성 경감 정년퇴임식 /사진제공=장수경찰서

장수경찰서가 30일 김병철 경감과 강주성 경감의 정년 퇴임식을 경찰서 2층 소회의실에서 개최했다.

이날 황재현 서장과 동료 경찰관, 가족 등이 참석한 가운데 오랜 기간 치안 현장에서 헌신해 온 두 경찰관의 노고에 감사와 존경의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

행사는 재직기념패·훈장·감사장 수여, 꽃다발 전달, 퇴임 축하 영상 시청, 퇴임사, 기념촬영 순으로 진행됐다. 행사장은 동료들의 박수와 환송 속에서 따뜻한 분위기로 마무리됐다.

김병철 경감은 퇴임사를 통해 “뜻깊은 자리를 마련해 주신 경찰서장과 동료, 후배 경찰관들에게 감사드린다”며 “30여 년간 경찰관으로 살아온 시간이 영광이었고 앞으로 펼쳐질 제2의 인생도 성실하게 살아가겠다”고 밝혔다. 이어 “퇴직 후에도 후배 경찰관들에게 도움이 되는 선배로 남고 싶다”고 말했다.

황재현 서장은 “영예로운 정년퇴임을 진심으로 축하드린다”며 “앞으로의 인생에도 즐겁고 행복한 일만 가득하기를 바라며, 경험을 나누는 등불 같은 선배로 지역사회와 후배들에게 힘이 되어 달라”고 밝혔다.

장수=이재진 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지