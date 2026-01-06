한 걸음 더, 전북교육 한국의 중심으로

전북교육청, 학력신장과 책임교육 등 10대 핵심과제 제시

유정기 전북교육청 교육감 권한대행은 6일 2층 대회의실에서 신년 기자회견을 통해 전북교육의 새해 설계를 설명하고 있다./전북교육청 제공

지난 한 해는 우리 사회 및 전북교육 전반이 큰 변화를 겪은 시간이었다. 정치‧사회적 환경의 급격한 변화 속에서 행정의 안정성과 공공의 책임이그 어느 때보다 중요해졌고, 교육 역시 그 중심에서 흔들림 없는 역할을 요구받았다. 전북교육청 유정기 교육감 권한대행은 아이들을 위한 교육은 어떤 상황에서도 절대 흔들릴 수 없다는 원칙 아래, 학력신장과 책임교육 등 2개 분야에 대한 2026년 10대 핵심과제를 제시했다.

△2026년, 전북교육 ‘한걸음 더’

전북교육은 해마다 교육 현장의 변화와 사회적 요구를 반영해 10대 핵심과제를 선정하고, 이를 정책의 중심에 두고 추진해 왔다. 핵심과제들은 국가 교육정책의 방향과 궤를 같이하면서도, 전북교육의 정책은 일회성 대응이 아닌 전략으로 대응해 각종 대외 평가에서 긍정적 평가를 받았다.그동안 선택해 온 정책의 방향이 현장과 시대의 요구에 부합했고, 옳은 방향으로 작동해 왔음을 보여줬다. 2026년 역시 교육의 일관성을 기조로 그 흐름을 더욱 단단히 이어간다는 계획이다.

△전북교육이 새롭게 선택한 과제

2026년 전북교육은 급변하는 기술 환경과 불안정한 사회 여건 속에서 학생들이 어떤 역량을 갖추고, 어떤 가치를 지니며, 어떤 정서적 안전망 안에서 성장해야 하는지를 새롭게 묻고 있다. 그 질문의 답으로 전북교육은 AI 교육, 민주‧생태‧역사교육, 학생 마음건강 지원을 교육에서 반드시 책임져야 할 새로운 핵심과제로 선택했다. AI는 선택이 아니라 교육의 기본 조건이 된 상황에서 국가 경쟁력의 출발점이 ‘AI를 얼마나 가르치느냐’가 아니라 ‘AI로 어떻게 배우게 하느냐’로 이동했다. AI 기반 미래교실 구축은 이루어졌지만, 정작 초‧중‧고 각 학교급에서 무엇을, 어디까지, 어떻게 가르칠 것인지에 대한 체계적인 AI 교육과정은 아직 명확하지 않은 것이 현실이다. 이에 전북교육은 AI를 선택이나 특화가 아닌 ‘기본 교육’으로 전환하고 모든 아이가 AI를 이해하고, 판단하며, 책임 있게 활용할 수 있도록 도울 방침이다.

△ 불법 비상계험을 민주주의 교훈으로

기술이 아무리 발전해도 헌법과 민주주의, 그리고 인간과 사회를 바라보는 가치는 교육이 놓쳐서는 안 될 중심은 분명하다. 전북교육은 계엄 사태를 거치며 우리 사회가 민주주의와 헌법 가치가 교과서 속 지식이 아니라 삶 속에서 실천돼야 할 기준임을 다시 확인했다. 전북교육은 올해 헌법 가치에 기반한 민주시민교육을 학교 교육의 핵심 책무로 명확히 하고, 역사교육 역시 교실을 넘어 지역으로 확장하는 동시에 학생들이 과거를 통해 현재를 이해하고, 미래를 판단하는 힘을 기를 수 있도록 돕기로 했다.

△ 학생 마음건강 지원

전북교육청은 단 한 명도 학생도 놓치지 않기 위해, 교육이 먼저 움직이겠다는 각오다. 가치 교육과 함께, 학생 한 명 한 명의 마음을 돌보는 일은 더 이상 미룰 수 없는 교육의 책무로, 지금 이 순간에도 정서적 위기 속에 놓인 학생들이 존재하는 만큼 이들을 방치하지 않기 위해 단편적인 상담이나 사후 대응만이 아닌 대응책을 강구했다. 전북교육이 예방-조기 발견-치유로 이어지는 학생 마음건강 상시 지원 체계를 구축, 학생의 마음을 돌보는 일과 함께 학교의 안전을 지키는 일까지 책임지는 교육으로 나아가겠다는 각오다.

△전북형 수업혁신

수업혁신은 ‘질문과 토론 있는 교실’을 조성하기 위해 △개념기반 탐구수업 확산 △서·논술형 평가 기반 강화 △IB수업·평가 체계 확산 △주제별 국제교류 수업 강화 등으로 강화한다.

먼저 개념기반 탐구수업 확산을 위해 240명 규모의 수업혁신 지원단을 활성화하고 개념기반 탐구수업 연구학교·선도학교 25개교를 운영한다. 또한 질문을 통해 학생의 창의력·문제해결력을 길러주는 ‘질문하는 학교 선도학교’를 20개교로 확대하여 운영한다. 초등교사 1000명과 중등교사 1000명 등 2000명 가량을 대상으로 한 연수도 추진한다. 서·논술형 평가는 초등학교 3개교, 중학교 2개교, 고등학교 1개교를 연구·선도학교로 지정하고 문항 출제 및 채점 전문성 향상을 위한 교원 역량을 강화한다.

△교육활동 보호

교권 보호로 교사의 정상적인 교육활동을 보장하기 위한 노력은 올해도 계속된다. 교육활동 침해 대응은 물론이고 교원 마음건강 회복, 교원 행정업무 경감 등 다양한 사업을 추진한다. 지역교권보호위원회 위원 연수를 실시하고 연중 2차례 교육활동 침해 실태조사를 벌이는 한편 중대교권침해지원단과 교육활동 보호 회복조정지원단 등 교육활동 보호 조직을 꾸릴 계획이다. 특히 지역 교권보호위원회 내 교사위원 비율을 13.7%에서 20%로 확대한다. 교원 마음건강 회복을 돕기 위해 △교권 침해 피해 교원 및 심리 소진 교원 대상 심리검사 강화 △개인 심리 상담 및 치유 지원 연계 기관 확대 △교육활동회복 조정실 구축 및 교육활동보호 인식을 개선해 나간다. 교원의 행정업무 경감을 위해서도 14개 교육지원청별 업무경감 협의체운영을 내실화하고, AI 기반 교원 업무지원도구의 기능을 확대한다.

<유정기 전북교육감 권한대행 인터뷰>

유정기 전북교육감 권한대행은 “붉은 말의 해 병오년(丙午年) 전북교육의 목표는 2026년 10대 핵심과제를 정책의 중심에 두고 한국의 중심으로 한 걸음 더 나아가는 것”이라고 강조했다.

유정기 권한대행은 “10대 핵심과제는 해마다 교육 현장의 변화와 사회적 요구를 반영해 선정한 후 정책의 중심에 두고 있다”며 “올해는 지난해 현장에서 검증된 학력신장과 책임교육의 성과를 정책의 출발선으로 삼아 그 흐름을 단단히 이어가겠다”고 말했다.

유 권한대행은 “특히 올해는 AI교육, 민주·생태·역사교육, 학생 마음건강 지원을 새로운 핵심과제로 선택했다”며 “이것만큼은 반드시 책임지겠다는 자세로 3가지 과제를 온힘을 다해 추진하겠다”고 말했다.

유 권한대행은 이와 관련해 “AI는 선택이나 특화가 아닌 ‘기본교육’으로 전환한다”며 “AI 선도학교와 AI 중점학교를 운영하고, AI교육 TF를 조직하겠다”고 했다.

이어 “민주주의를 ‘배우는 교육’을 넘어 ‘경험하는 교육’으로 전환하고, 생태전환교육과 역사교육도 강화하겠다”며 “예방-조기 발견, 치유로 이어지는 학생 마음건강 상시 지원 체계도 구축하겠다”고 덧붙였다.

이강모 기자

