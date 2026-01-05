정재석 전북교사노조위원장, 교원단체 제1 수장될까

오는 8일 교사노동조합연맹 4대 위원장 선거 전국서 3명 출마, 사무처장과 러닝메이트

정재석 전북교사노조 위원장

국내에서 가장 규모가 큰 교원단체 수장이 전북에서 나올지 관심이 모아진다.

교사노동조합연맹은 오는 8일 제4대 위원장 선거를 실시한다. 교사노조 선거관리위원회가 공고한 제4대 위원장 선거 입후보 등록 공고에 따르면 전북에서는 정재석 전북교사노조 위원장이 출마를 확정했다.

기호 1번은 정재석과 신건철(초등교사노조 대의원), 기호 2번은 원주현(전국중등교사노조 위원장)·왕후승(초등교사노조 대의원), 기호 3번은 송수연(경기교사노조 위원장)·홍성희(초등교사노조 부위원장) 등이다.

이번 선거는 위원장과 사무총장 러닝메이트 방식으로 선거가 치러지며 투표는 8일 오전 10시부터 오후 6시까지 진행되며, 표 마감 후 바로 개표한다.

정재석 위원장은 “현재 교사노조는 중요한 갈림길에 서 있다. 하나로 다시 설 것인가, 분열을 선택할 것인가? 단결해 나아가기 위해 이 자리에 섰다"며 “통합·화합·상생의 연대로 할 말 하는 조합원 중심의 연맹을 만들겠다”고 밝혔다.

이어 “교권 보호에 진심이다. 고소를 두려워 하지 않고 누구보다 먼저 현장에 달려갔다. 교사 정치기본권 확보에도 진심이다”면서 “정재석과 신건철은 준비되어 있다. 검증된 실력을 바탕으로 대립이 아닌 통합, 분열이 아닌 화합, 경쟁과 개인주의가 아닌 상생과 연대로 나아가는 연맹을 만들겠다”고 공약햇다.

한편 정재석 위원장은 전북 고창초등학교 교사로 지난 2020년부터 현재까지 전북교사노조 4선 위원장을 지내고 있다. 2021년에는 교사노조 부대변인과 정책연구국장을 지냈다. 전주교대 초등교육학 학사, 동대학 교육대학원 초등교육방법 석사, 전북대 대학원 영어교육학 박사를 수료했다.

제19대 전라북도교육감직 인수위원회 전문위원, 교육부 정책자문위원회 위원, 국가교육위원회 국민의견 수렴·조정 전문위원회 위원 등의 자리를 거쳤다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지