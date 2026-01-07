황호진 “진로진학 ‘중3-골든타임’ 프로젝트 추진”

전북교육청서 신년 기자회견

전북교육감 출마를 선언한 황호진 전 전북교육청 부교육감은 7일 전북교육청에서 신년 기자회견을 열고 '진로진학 ‘중3-골든타임’ 프로젝트를 추진한다고 밝혔다.

황호진 전 부교육감은 “중3은 일반계열과 특성화계열뿐 아니라 세부적 학교도 결정해야 하는 시점”이라며 “그러나 선택을 위한 정보는 단편적 수준이 아니어야 하므로, 중3의 결정적 시기에는 상세한 정보제공과 맞춤형 상담지원이 절실하다”고 했다.

그는 “특히 대입은 고교 1학년 1학기 자료부터 고스란히 대입전형자료가 되고, 고교학점제로 인한 과목선택은 고1의 중반기에 완료된다”며 “선택과목은 진로역량을 읽는 자료이면서, 학업역량과 수능선택과목과도 연계된다. 이러한 과정에서 누적된 학생부자료는 그 자체로 대입전형 평가자료가 된다”고 설명했다.

황 전 부교육감은 “고교 입학 전의 중3 과정에서 골든타임의 결정적 지원이 철저하게 이루어져야 한다. 충분한 정보와 숙고 없는 고교선택, 준비 없는 고교생활의 시작은 그 시간만큼 자신의 꿈을 이루는 데 한계로 작용한다”며 “진로진학, ‘중3-골든타임’ 프로젝트는 이러한 진로 스케줄 특성과 전북교육의 미진한 현행 진로진학교육 실태를 바탕으로 설계된, ‘가장 중요하고, 가장 강력한’ 진로진학 지원 시스템”이라고 강조했다.

구체적인 중3 진로진학 지원 로드맵은, ‘골든(중3) 흥미적성(검사)/ 골든(중3) 인포(정보제공)/ 골든(중3) 컨설팅(맞춤형 상담)’의 과정이다. 이 과정은 매우 전문적이고 구체적인 교육이고, 학생, 교사, 학부모에게 공히 제공됨으로써 학생을 중심으로 한 상호작용이 활발하게 할 것이라는 게 그의 설명이다.

또 중3 이후의 고교 1,2,3의 전 과정을 통한 진로진학 지원 시스템은 더 세부적이고 지원 시스템별로 방향이 설정되는데 가장 정점은 고3 대입 원서지원 상담이 될 것이라고 했다.

황 전 부교육감은 “학생들은 무방비 상태의 고교 결정으로 인한 실패와 좌절을 반복하지 않고, 고교생활의 철저한 관리로 진로성숙도를 높여갈 수 있을 것”이라며 “학생은 물론, 학부모와 도민의 대입과 취업 만족도가 한층 높아져, 교육청과 함께 삶의 행복이 보장될 수 있을 것”이라고 전망했다.

이강모 기자

