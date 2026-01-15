[사설] 전북소방본부 잡음 왜 이리 많은가

전북소방본부는 지난해 3분 30초마다 한 번꼴로 현장에 출동했다. 실로 경이로운 수치다. 지난해 도내 구급출동은 모두 15만여건이나 된다. 하루 평균 417건, 약 3.5분마다 출동했고,6.7분마다 1명을 이송했다. 현장에서 묵묵히 뛰고 있고, 또 올해 더 신속하고 선제적으로 헌신하겠다는 약속에 도민들의 기대는 훨씬 더 커졌다. 그런데 실컷 고생하고 노력한 것을 일부 간부들의 판단 잘못이나 가벼운 처신으로 인해 단번에 날리는 것 같아 안타깝기 그지없다. 특히 전북소방본부를 책임지고 있는 이오숙 본부장이 논란의 한 중심에 서면서 비가오나 눈이오나 현장에서 희생하고 헌신하고 있는 일선 소방관들의 노력과 빛이 바래는게 아닌가 하는 의구심을 떨쳐내기 어렵다. 일일이 열거하지 않더라도 그간 일부 일선 서장들이 법적 위배 여부를 떠나 지휘관으로서 충분히 비판받을 수 있는 처신을 하던 마당에 전북 최고 책임자마저 이렇게 논란의 중심에 선 것은 옳지못한 일이다. 전국공무원노동조합 전북소방지부는 14일 기자회견을 통해 “전북도소방본부는 공적 자산을 사적으로 이용하고, 자의적으로 인사를 했다는 의혹에 대해 감찰하라”고 촉구하고 나섰다. 지난해 5월 단합행사를 위해 대관한 영화관에서 도 소방본부장 1주년 취임 기념행사를 했다며 “공적 예산으로 대여한 영화관을 상급자를 위해 사적 용도로 사용한 간부들에 대해 실태 조사해야 한다”고 비판하고 나선 것이다. 더욱이 노조는 “근무 기피 지역이나 조직개편을 핑계 삼아 자의적이고 편파적으로 인사를 했다”며 “공직 사회의 근간을 뒤흔드는 인사에 대해 전면 조사하라”고 강력 촉구했다. 만일 지난해 5월 진행된 한마음 어울마당을 위해 대여한 CGV 영화관에서 전북소방본부장의 생일과 취임 1주년을 기념한 사적인 행사가 진행됐다면 그것은 큰 문제다. 더욱이 특정 지역‧인물과 관련된 이해 관계인들을 중심으로 한 승진 인사와 더불어 비리 대상자‧레드휘슬 관련 인사조치자를 승진시켰다는 문제제기에도 답해야 한다. 물론 전북소방본부 측은 이러한 주장이 사실무근이라고 반박하고 있으나 추호의 의심도 있어서는 안되는 만큼 이번에 문제가 된 사안에 대한 공정하고도 철저한 사실관계 규명부터 먼저 이뤄져야 함을 엄중 경고한다.

