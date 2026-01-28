최병관, 정청래 민주당 당대표 지방자치특보 임명

”익산의 미래 비전 중앙 정책에 녹여낼 것” 다짐

최병관 전 전북특별자치도 행정부지사

최병관 전 전북특별자치도 행정부지사가 더불어민주당 정청래 당대표 특별보좌역 지방자치특보로 임명됐다고 28일 밝혔다.

이번 임명은 지방행정의 최일선에서 쌓아온 최 전 부지사의 검증된 실무 능력과 정책 전문성을 높이 평가한 결과로 풀이된다.

특히 정청래 당대표 체제에서 지방자치의 활력을 되찾고 지역 민생 의제를 중앙당 차원에서 강화하려는 전략적 포석이라는 해석이다.

최 전 부지사는 그동안 보여준 탁월한 정책 조정 능력과 중앙정부와의 협치 경험을 바탕으로 당대표를 보좌해 지방자치의 현실과 과제가 당의 핵심 정책에 정확히 반영되도록 가교 역할을 한다는 계획이다.

그는 “이번 임명을 계기로 익산의 목소리가 중앙 정책 논의 과정에서 소외되지 않도록 하겠다”며 “지방자치는 주민의 일상이 결정되는 현장인 만큼, 익산시민의 삶을 바꾸는 실질적인 대안을 당 지도부에 전달하는 대변인이 되겠다”고 다짐했다.

이어 “정치는 실체 없는 구호가 아니라 실질적인 설계와 집행으로 증명해야 한다”며 “행정 전문가로서의 전문성을 민생 회복과 익산 발전을 위한 추진력으로 승화시키겠다”고 강조했다.

한편 최 전 부지사는 현재 익산지역 곳곳에서 시민들과 소통하며 익산 소상공인·자영업자 매출 3배 프로젝트, 익산햇빛배당 등 지역 밀착형 정책을 제시하고 있다.

익산=송승욱 기자

