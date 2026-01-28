김제 선암 자연휴양림 이용률 ‘괄목’

평균 가동률 64% 도내 9개 시설 중 2위

김제시 금구면 선암리 일원에 조성된 선암 자연휴양림 이용률이 도내 9개 자연휴양림 중 2위를 기록하는 등 방문객들의 큰 호응을 얻고 있는 것으로 나타났다.

김제시에 따르면 선암 자연휴양림은 지난해 기준 숲속의 집 운영시설 6동의 평균 가동률은 64%였으며 주말에는 78%에 달하는 등 지난 2023년 9월 개장 이후 안정적인 운영 성과를 내고 있다.

김제시는 이러한 운영 성과를 바탕으로 체류형 산림휴양시설로의 기능 강화를 위해 숙박시설 확충과 함께 체험·편익시설 등을 포함한 2단계 조성사업(2026~2029)을 단계적으로 추진할 계획으로, 향후 연차별 예산을 지속적으로 확보해 단계적으로 사업을 추진한다는 방침이다.

2단계 조성사업의 목표는 숙박 수용능력을 확대하고 운영 수입을 증대시켜 수입 구조를 개선하는 것이 핵심으로, 올해에는 다목적운동장 조성 및 산림휴양관 건축공사 설계용역 등을 우선 추진할 예정이다.

김제시는 2단계 조성사업이 완료되면 이용객 증가와 함께 안정적인 운영수입 기반을 확보함은 물론, 지역 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

정성주 시장은 “선암 자연휴양림 2단계 조성사업은 단순한 시설 확충을 넘어 재정 건전성을 확보하기 위한 핵심 사업”이라며 “지속적인 예산 확보를 통해 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.

