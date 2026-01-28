전주시, 아동 돌봄 지원 확대…"올해 2855억 투입"

어린이집 필요경비 지원, 남성 육아휴직 장려금 지원

김현옥 전주시 복지환경국장이 28일 전주시청에서 새해부터 달라진 아동 돌봄 정책에 대해 설명하고 있다. /전주시

전주시가 아이 키우기 좋은 환경을 만들기 위해 어린이집 지원을 늘리는 등 아동 돌봄 정책을 대폭 강화한다.

전주시는 올해 아동복지 분야 예산을 지난해보다 67억원 증가한 총 2855억 원 편성했다고 밝혔다.

이와 관련 전주시는 올해부터 △어린이집 필요경비 지원 확대 △외국인 자녀 보육료 지원 △남성 육아휴직 장려금 지원 △어린이집 연장 보육 확대 △방과후시설 야간 연장돌봄 확대 △아이돌봄서비스 지원 확대 등의 정책을 추진한다.

어린이집 필요경비의 경우 지원 연령을 기존 3~5세에서 1~5세까지 확대한다. 이에 따라 관내 어린이집을 이용하는 1~2세 아동에게 필요경비 명목으로 1인당 월 3만 원을 지원한다. 필요경비는 보육료에 포함되는 않는 입학준비금과 특별활동비, 현장학습비 등 실비 성격의 비용을 말한다.

이와 함께 전주시는 올해부터 외국인 자녀 어린이집 보육료를 신규 지원한다. 관내 거주(90일 초과) 외국인 자녀 중 어린이집을 이용하는 0~5세 아동 100명이 지원 대상이다. 지원액은 연령별로 월 8만 4000원부터 17만 원까지다. 단 불법체류자와 미등록자는 지원 대상에서 제외한다.

남성 육아휴직 장려금도 신규 지원한다. 100인 미만 중소기업에 재직하는 남성 육아휴직자 51명에게 최대 3개월 동안 월 30만 원씩 지원하는 내용이다.

아침, 야간 등 어린이집 연장 돌봄도 확대한다.

이와 관련 전주시는 보육교사 아침돌봄수당을 신설해 오전 8시 이전 등원 아동이 1명 이상인 어린이집에 교사당 일 1만 4000원을 지원한다. 어린이집당 최대 2개 반까지 지원 가능하다.

방과후시설 야간 연장돌봄도 확대한다. 방과후시설 야간 연장돌봄은 6~12세 아동을 대상으로 주중 오후 10시 또는 최대 자정(12시)까지 돌봄 서비스를 제공하는 것이다. 현재 관내 야간 연장돌봄 참여기관은 지역아동센터 8곳, 다함께돌봄센터 2곳 등 총 10곳이다. 이용료는 일 최대 5000원이다. 취약계층은 무료다.

또 12세 이하 아동을 대상으로 한 아이돌봄서비스 지원도 확대 운영한다. 아이돌봄서비스 지원 가구 기준은 중위소득 200% 이하에서 250% 이하로 적용한다. 한부모가정, 조손가정 등 취약계층 지원 시간도 연 960시간에서 1080시간으로 늘린다.

전주시 김현옥 복지환경국장은 “영유아 가정의 양육 부담 완화와 돌봄 서비스 질 향상 등을 위해 공적 돌봄 체계를 꾸준히 강화해 나가겠다”고 말했다.

