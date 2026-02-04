전북 중소기업인 “완주 전주 통합 의지표명 환영”

김병진 회장

전북중소기업단체협의회(회장 김병진)은 4일 정치권의 완주 전주 통합 의지 표명에 대한 환영의사를 밝혔다.

협회는 이날 입장문을 발표하고 “전북 중소기업계는 안호영 국회의원을 비롯한 지역 정치권이 완주전주 통합에 대해 전격적으로 찬성 입장을 밝힌 것을 적극 환영한다”고 밝혔다.

이어 “지역소멸이라는 엄중한 위기 속에서 전북의 미래를 위한 결단을 내려준 것에 대해 깊은 경의를 표한다”며 “그간 완주와 전주는 실질적으로 동일한 경제권임에도 불구하고 행정의 이원화로 인해 불필요한 중복투자와 행정 비효율을 감내해왔다”고 지적했다.

그러면서 “기업유치와 산업기반시설 확충에 있어 일관된 전략 수립을 가로막았으며, 결과적으로 지역경쟁력 약화라는 악순환을 초래했다”고 꼬집었다.

아울러 “타 광역지자체들은 통합선언을 통해 수조원 규모의 정부지원과 성장동력을 선점하고 있는 상황이다”며 “이러한 흐름 속에서 이번 완주전주 통합선언은 전북 중소기업이 국가 지원체계에서 소외되지 않고 새로운 도약의 발판을 마련하는 결정적 계기가 될 것이다”고 강조했다,

끝으로 “완주전주 통합은 전북 30만 중소기업인과 60만 중소기업 근로자의 발전과 미래를 좌우하는 중대한 과제이다”며 “더 이상 행정과 정치권은 소모적인 논쟁을 중단하고, 지역의 미래를 위한 대승적 관점에서 통합절차를 신속하고 책임감 있게 추진해야 한다”고 역설했다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지