“장수 천천초 개교 100주년에 관심을”

25일 기념행사 예정 인근 연평·월곡초 아우른 화합의 장 추진위, 100년사 발간 등 4314명 졸업생들에 참석 호소

천천초등학교 전경

장수군 천천초등학교 개교 100주년 기념행사가 오는 25일 열리는 가운데 행사의 의미를 살리기 위한 동문 사회의 적극적인 참여가 절실하다는 목소리가 커지고 있다.

천천초등학교와 기념행사추진위원회에 따르면 이번 100주년 기념행사는 천천초를 비롯해 연평초, 월곡초의 교육 역사를 함께 되새기고 지역과 학교의 미래를 모색하는 자리로 마련된다.

기념식과 동문 자유발언, 학교 역사 영상 상영, 주민 참여 문화·체육 프로그램 등이 진행될 예정이다.

학교와 동문들은 지난해 9월 30일 천천·연평·월곡초등학교 개교 100주년 기념사업 및 총동문회 창립총회를 열고 본격적인 준비에 들어갔다.

기념행사추진위원회는 행사 개최와 함께 ‘천천초등학교 100년사’ 발간, 학교 기록 보존 사업도 추진 중이다.

천천초등학교는 1926년 4월 26일 ‘천천공립보통학교’로 문을 연 뒤 지금까지 4314명의 졸업생을 배출했다.

일제강점기와 해방, 한국전쟁을 거치며 지역 아이들의 배움터이자 마을 공동체의 중심 역할을 해왔고 1960~70년대에는 재학생 수가 1400여 명에 이를 정도로 천천면 교육의 중심축이었다.

이후 학령인구 감소로 1999년 연평초등학교, 2003년 월곡초등학교와 통폐합을 거쳐 현재의 학교 체계를 갖췄다.

현재는 전교생 18명, 교원 12명의 소규모 학교로 운영되고 있지만 지역과 함께 축적해 온 100년의 역사와 상징성, 무게감은 여전히 크다.

이 때문에 이번 100주년 기념행사는 동문과 지역사회가 모교의 역사와 가치를 다시 확인하고 다음 100년의 비전을 함께 세우는 계기가 돼야 한다는 지적이 나온다.

특히 행사 취지를 온전히 살리기 위해서는 더 많은 동문의 관심과 참여가 뒤따라야 한다는 목소리도 커지고 있다.

박영표 교장은 “개교 100주년을 맞아 지난 세기 동안 지역사회와 함께 걸어온 학교의 발자취를 되새기고 동문들의 관심과 사랑을 바탕으로 앞으로의 100년을 준비하는 재도약의 출발점이 되길 바란다”고 말했다.

이순창 상임회장도 “많은 동문들이 기념행사에 참석해 모교의 한 세기 발자취를 함께 축하하고 더 큰 미래를 향한 비전을 함께 세워 나가길 기대한다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지