[기고] 전북형 아리랑로드, 문화관광 마스터플랜이 필요하다

김중현 국립민속국악원 원장

전북은 오래된 땅이다. 그러나 역사는 단지 보존될 때만 가치 있는 것이 아니다. 역사는 보존될 때 품격이 되고, 해석될 때 콘텐츠가 되며, 기술과 만날 때 산업이 된다. 지금 전북은 문화관광의 중요한 변곡점에 와 있다. 필요한 것은 개별 사업의 관리가 아니라, 전통문화유산과 예술, 첨단기술, 청년 인재, 글로벌 교류를 하나의 생태계로 연결하는 문화관광 마스터플랜이다.

전북의 14개 시·군은 개별 관광지가 아니라 서로 연결된 문화콘텐츠 생산기지로 재설계되어야 한다. 전북의 국가유산 997건은 흩어진 유물이 아니다. 하나의 이야기로 엮일 때 세계인이 찾아오는 브랜드가 된다. 전주는 한류 전통미학의 도시, 남원은 국악과 사랑의 서사 도시, 익산은 백제 역사의 거점, 군산은 근대문화와 청년창업의 실험장이다.

문화관광의 경쟁력은 볼거리의 양이 아니라 경험의 깊이에서 나온다. 외국인 관람객은 공연을 보는 데서 멈추지 않는다. 소리의 원리를 묻고, 악기를 배우고 싶어 하며, 자신의 언어와 감각으로 한국문화를 다시 해석하려 한다. 공연장과 관광명소에 AI 기반 녹음·녹화·편집 인프라가 갖춰진다면, 무대의 감동은 즉시 숏폼 콘텐츠로 재탄생해 유튜브, 틱톡, OTT를 타고 세계로 확산될 수 있다. 전통예술은 기술과 결합할 때 미래 산업의 언어가 된다.

2024년 전북 방문객은 9,864만 명, 외국인 방문객은 234만 명을 넘어섰다. 양적 성과는 분명하다. 그러나 이제 중요한 것은 방문객 수 자체가 아니라 지역에 남는 문화경제다. 관광객이 하루 더 머물고, 공연을 보고, 지역 음식을 맛보고, 청년이 만든 콘텐츠와 상품을 구매하고, 다시 전북을 찾는 선순환을 만들어야 한다.

현대인은 단순한 구경이 아니라 회복을 원한다. 산사의 정적, 서원의 고요, 생태습지의 바람에 국악의 소리가 더해지면 전북은 그 자체로 치유의 공간이 된다. 국립민속국악원의 ‘국악명상’과 ‘여유’ 공연은 이미 그 가능성을 보여주었다. 전북은 전통예술과 자연, 명상과 체류관광을 결합해 한국형 웰니스 문화관광의 중심지로 나아갈 수 있다.

전북의 시선은 국내에 머물러서는 안 된다. 몽골과 중국 청소년은 한국 전통문화 체험에 높은 관심을 보이고 있으며, 유럽에서는 K-POP에 대한 관심이 한국문화 전반에 대한 수요로 확장되고 있다. 전주를 거점으로 전통예술과 K-컬처를 결합한 대형 공연을 기획하고, 제작·촬영·편집·유통이 가능한 통합 제작 클러스터를 조성해야 한다. 전북은 관광지를 넘어 세계 문화산업의 생산기지가 될 수 있다.

이 모든 국제교류의 서사를 잇는 핵심 플랫폼은 ‘전북형 아리랑로드’다. 아리랑은 특정 지역에 갇힌 노래가 아니라, 지역과 세대를 넘어 전승되고 재창조되어 온 한국인의 문화 언어다. 판소리와 농악, 민요와 춤, 음식과 길을 전북형 아리랑로드로 묶으면 전북의 문화는 하나의 세계 브랜드가 된다.

전북 문화관광 르네상스는 구호가 아니라 설계의 문제다. 이제 전북은 축제와 시설을 나열하는 방식에서 벗어나야 한다. 도시별 역할, 전통문화 콘텐츠, 청년 창작, 체류형 관광, 디지털 유통, 국제교류를 하나로 묶는 문화관광 통합 설계도가 필요하다. 전북의 소리와 길, 맛과 사람을 하나의 브랜드로 세울 때 전북은 한국에서 가장 품격 있는 문화도시권이 된다. 문은 이미 열려 있다. 남은 것은 실행이다.

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