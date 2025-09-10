‘오늘 준비된 최고의 맛’...하림, 신선 직배송 식품플랫폼 ‘오드그로서’ 출시

‘최고의 맛은 재료의 신선함’이란 식품 철학 바탕으로 한 디지털 직거래 장터

농장에서 식탁까지 식품사슬 전 과정의 시스템화 통해 ‘신선’의 가치 극대화

하림 신선 직배송 식품플랫폼 ‘오드그로서(ODD GROCER)’/사진 제공=하림

농장에서 식탁까지 식품사슬 전 과정의 통합 경영 기반을 갖춘 하림그룹이 신개념 C2C(Cut to Consume) 서비스를 표방하는 신선 직배송 식품플랫폼 ‘오드그로서(ODD GROCER)’를 출시했다.

‘오늘 준비된 최고의 맛을 드립니다’라는 태그 라인을 내건 오드그로서는 ‘남다른(ODD) 식료품상(GROCER)’이라는 의미로 ‘당일 생산, 당일 출고’하는 식품 특화 플랫폼이다.

‘식품의 본질적 가치는 맛에 있으며 최고의 맛은 재료의 신선함에서 나온다’는 하림의 식품 철학을 바탕으로 농장에서 수확해 손질한(Cut) 신선한 식재료나 식품을 소비자가 바로 주문해 먹을 수 있도록(Consume) 하는 디지털 직거래 장터라는 게 하림의 설명이다.

사료와 축산, 도축, 가공, 식품 제조, 물류 유통, 판매에 이르는 식품사슬 전 과정을 시스템화한 하림이 1500억 원을 투자해 만든 온라인 첨단물류센터 FBH(Fulfillment By Hairm)가 이 같은 새로운 유형의 식품 플랫폼을 가능케 했다.

특히 하림은 유통기업들이 운영하는 대부분의 식품전문 플랫폼과 달리 고객이 주문한 상품의 입고, 보관, 포장, 출고, 배송, 반품 등 모든 과정을 처리하는 풀필먼트센터를 직접 운영함으로써 물류창고에서 지체되는 보관 과정을 없애 ‘신선’의 가치를 극대화하고 식재료가 가진 가장 맛있는 순간인 ‘피크타임(PEAK TIME)’을 지켜 낸다는 방침이다.

이를 위해 하림은 물류센터와 인접한 지역의 농가 등과 협업을 강화하고 있다. 매달 가장 맛있는 제철 식재료를 선보이는 ‘계절한입’ 상품은 인근 지역 농가와 협업을 통해 버섯에서 고구마, 햅쌀 등으로 확대할 예정이며, 당일 산란 계란도 지역 계란유통센터(GP)와 협업을 통해 안정적인 공급망을 갖췄다. 고추, 깻잎, 애호박 등 채소의 경우도 익산원예농협 푸드지원센터와 협업해 공급받는다.

또 오드그로서에서는 하림그룹 식품전문 계열사의 주요 브랜드 상품을 한 자리에서 만날 수 있다. 닭고기(하림), 돼지고기(하이포크), 소고기(순우리한우), 오리고기(주원산오리)뿐 아니라 다양한 외부 브랜드 상품도 함께 판매된다. 외부 상품 역시 하림의 FBH 물류센터 내에서 자체 품질 관리를 진행해 신선 품질을 보장한다.

오드그로서 관계자는 “오드그로서는 식품의 생산에서 소비까지 전 과정을 직접 책임지는 C2C 서비스를 통해 고객에게 가장 신뢰할 수 있는 신선함을 제공할 것”이라며 “하림만의 차별화된 방식으로 식탁에서 매일 최고의 맛을 경험할 수 있도록 새로운 기준을 세워 나가겠다”고 밝혔다.

이어 “지역 농가와 상생 및 식품의 품질 경쟁력 향상을 통해 대한민국 식품산업 발전에 기여하고, 이를 통해 소비자 편익 증대와 수입 식품으로부터 국내 시장을 방어하는 역할을 충실히 수행해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

