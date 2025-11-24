[오목대] 새만금~전주, 그리고 포항 가는 길

15년이 걸렸다. 공사기간만 따지면 7년 6개월이다. ‘새만금~전주 고속도로’가 22일 마침내 열렸다. 지난 2010년 9월 예비타당성조사를 통과해 사업 추진이 확정됐고, 이후 실시설계 등 후속절차를 거쳐 2018년 5월 첫 삽을 떴다. 당초 예정된 사업기간은 2024년 12월까지였다. 우여곡절이 많았다. ‘2023 새만금 세계스카우트잼버리’를 앞두고, 전북특별자치도가 국제행사 이전 조기 개통을 정부와 관계기관에 강력 요청했다. 정부도 적극 지원하겠다고 답했다. 하지만 그들의 흔한 립서비스였다. 조기 개통은커녕 예정보다 1년이나 늦춰졌다. 연약지반과 잇따라 발견된 고대 유물, 그리고 송전탑 이설 작업 등이 이유였다.

어쨌든 도로는 개통됐다. 끝이 아니다. 가야 할 길이 많이 남았다. 새만금에서 시작해 동쪽으로 내달린 이 도로의 최종 목적지는 경북 포항이다. 사실 새만금~전주 고속도로는 전북의 오랜 현안인 동서 3축 ‘새만금~포항 고속도로’의 한 구간이다. 새만금~전주 구간이 개통되면서 전체 311km 중 약 65%(201km)가 완성됐다는 게 국토교통부의 설명이다.

정부가 지난 2021년 확정, 발표한 ‘제2차 국가도로망 종합계획(2021~2030)’에 담긴 국가 간선도로망은 ‘동서 10축, 남북 10축, 6개 순환망’이다. 이 중 동서 3축, 즉 한반도를 동서로 연결하는 간선도로망 가운데 남쪽에서 3번째 횡단축으로 계획된 고속도로가 ‘새만금~포항’ 라인이다. ‘새만금~전주~무주~성주~대구~포항’을 잇는 동서 3축 구상은 1990년대 말부터 나왔고, 2000년대 들어서면서 공식화됐다. 그러면서 전북의 교통 청사진에도 포함됐다. 이후 공사는 구간별로 제각각 진행됐다. 동쪽 대구~포항 고속도로가 2004년 12월 가장 먼저 열렸고, 2007년 익산~장수 고속도로가 개통하면서 이를 경유하는 방식으로 전주~무주 구간이 어정쩡하게 연결됐다.

이후 윤석열 전 대통령이 대선 공약에 ‘전주~대구 고속도로를 추가 건설해 새만금에서 포항까지 연결하겠다’고 명시했다. 이어 지난해 7월 열린 전북 민생토론회에서도 이를 재차 약속하면서 지역사회의 기대를 키웠다. 그리고 지난달 말 산악지대인 무주~성주~대구 구간이 예비타당성조사 대상 사업으로 선정돼 사업 실행을 기대할 수 있게 됐다. 문제는 전주~무주 구간이다. 전북특별자치도는 전주~장수~무주(75km)로 이어지는 기존 우회노선 대신, 전주~무주(42km) 직선 노선 신설을 요구하고 있다. 우선 국가도로망 계획에 반영시켜야 한다.

동서 3축 새만금~포항 고속도로는 국가 교통망의 한 축이자, 균형발전의 통로다. 속도전이 필요하다. 새만금~전주 고속도로의 길이는 고작 55.1km다. 개통의 의미가 작지 않지만, 부족하다. 효과를 더 확장해야 한다. 동서내륙을 완전하게 연결해 국토의 대동맥 역할을 맡겨야 한다. 만만치 않다. 내륙 산악지대를 넘어 동해안으로 가는 길은 더 멀고 험하다.

김종표 논설위원

