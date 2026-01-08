이전기사
전북일보로고

[사설] 새만금에 반도체 클러스터 분산해야
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-01-08 19:58 (Thu)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 오피니언 chevron_right 사설

[사설] 새만금에 반도체 클러스터 분산해야

전북일보 웹승인 2026-01-08 18:09 수정 2026-01-08 18:09

김성환 기후에너지환경부 장관이 경기 용인에 조성 중인 반도체 클러스터를 전력 생산시설이 있는 지역으로 이전하는 방안을 고민하고 있다는 언급을 하면서 이 사안이 뜨거운 감자로 부각됐다. 이제는 기업이 만들어지면 어쩔 수 없이 전력을 공급하는 게 아니라 기업들이 전기가 많은 곳에 가서 생산 활동을 하도록 발상을 바꿔야 한다. 물론 산업입지를 결정하는 데 있어 에너지 하나만을 가지고 판단할 수는 없지만 어쨋든 지역균형발전과 수도권 분산이라고 하는 큰 틀에서 이젠 정책전환이 시급하다. 용인 반도체 클러스터 프로젝트는 용인 처인구 일대 777만㎡ 부지에 삼성전자의 시스템반도체 생산설비(Fab) 6기와 80여개 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업, 연구기관 등을 함께 입주시키는 게 골자다. 요즘 지역의 반도체 클러스터 후보지로 새만금 일대가 급부상하고 있다. 전북뿐 아니라 타 지역에서도 유치 목소리가 커지면서 자칫 지역갈등으로 번질 소지도 있다. 관건은 전력 수급 불균형과 수도권 집중 문제 등을 이제 더 이상 놔둘 수 없다는 거다. 아닌게 아니라, 수도권 전체 전력수요(40GW 이상)의 약 40%에 달하는 추가 전력을 용인 클러스터에서 사용할 경우, 온실가스 배출이 늘어나고 반도체 생산을 위한 공업 용수가 하루 170만톤 이상 소비돼 한강권역의 물 부족 문제는 심각해질 수도 있다.  ‘지역 이전’을 둘러싼 정치권또는 지역간 갈등은 바람직하지 않지만 송전탑을 지을 수 없는 엄연한 현실을 받아들여야 한다. RE100(재생에너지 100% 사용)이라는 무역 장벽과 지역균형발전이라는 거스를 수 없는 시대정신을 실현하려면 재생에너지가 풍부한 새만금으로 산단을 분산배치해야 한다. 용인에 조성중인 것을 전면 백지화하고 이를 새만금 등 지방으로 이전하는 것은 현실적으로 쉽지않은 만큼 추가로 조성 예정인 곳을 분산배치하는게 현실적인 방안이다. 이미 확보된 새만금 에너지 용지 약 32㎢가 있고 약 4GW 재생에너지를 신속하게 공급할 수 있기에 부족한 인프라는 차츰 갖춰가면 된다. 반도체 분산 배치는 이제 거스를 수 없는 국가 생존의 문제다. 향후 증설되는 팹과 소재·부품·장비, 후공정 산업단지는 재생에너지 잠재력이 풍부한 새만금으로 분산 배치해야 한다. 

Second alt text

사설

민주당, 지방의원 후보자 철저히 검증하라 전북 학력신장, 선언 아닌 정교한 실행 뒤따라야 한다 원내대표, 최고위원 선거 전북 정치력 시금석 지방선거 앞두고 공무원 줄서기 없어야 2차 공공기관 지방 이전, 총력 대응해야 후보는 과열, 유권자는 외면하는 교육감선거 국민연금공단 지방이전한 이유 무엇인가 ‘전북발전 약속’ 민주당, 이젠 성과로 답하라 행정통합 정치권 선제적, 전북은 발목 도전과 도약의 해, 다시 힘차게 달리자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

전북일보 opinion@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 오피니언뉴스
오피니언섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr