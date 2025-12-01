전북교육감 선거 열기…후보들 '표심 구애' 본격화

김윤태·노병섭·이남호·유성동·천호성·황호진 6명 후보로 압축…단일화 가능성 서거석 전 교육감 조직 건재, 이들 마음 얻어야 당선권 가까워 질 것이라는 분석도

상단 왼쪽부터 김윤태, 노병섭, 이남호, 유성동, 천호성, 황호진

내년 6월 실시될 전북특별자치도 교육감 선거가 전북교육계의 최대 이슈로 떠오르면서 선거 열기가 가열되고 있다.

지난 6월 서거석 전 교육감의 당선무효가 확정되면서 사실상 ‘소리 없는 교육감 선거전’은 이미 시작됐다.

초반 젊은 진보층으로 불렸던 오준영 전북교총 회장과 정재석 전북교사노조 위원장이 강력한 후보군으로 거론됐지만 선거법상 현직 교사 신분으로 아무런 정치활동을 할 수 없는 제약에 부딪히면서 출마 뜻을 접었다.

현재는 6명의 입지자들로 압축됐으며, 이마저도 각 후보 진영의 정치공학 셈법에 따른 단일화가 이뤄질 가능성도 있다.

현재 필드에서 활동하고 있는 후보군은 김윤태 우석대학교 대외협력부총장, 노병섭 전 전국교직원노동조합 전북지부장, 이남호 전 전북대학교 총장, 유성동 좋은교육시민연대 대표, 천호성 전주교대 교수, 황호진 전 전북교육청 부교육감 등 6명이다.

교육감 선거는 정당 선거와 달리 경선 없이 바로 본선으로 직결되며, 당원 모집이 아닌 학부모 및 교원단체 등의 조직 확보가 관건이다. 선거 운동 무대는 도지사와 똑같이 전라북도 전역이다.

이들 6명은 이미 사실상 캠프를 구축해 전북 곳곳에서 개최되고 있는 크고 작은 행사에 참여하며, 얼굴과 이름을 알리고 있다.

일부 후보는 이미 출마를 공식 선언하기도 했고, 또 다른 후보는 포럼 출범식을 통해 존재를 알리기도 했다.

이들은 SNS 상 홍보, 소통에도 열을 올리고 있는 등 내년 전북교육감 선거가 춘추전국시대를 방불케 할 정도로 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.

최근 일부 언론이 실시한 여론조사 결과와 관련해서도 이들은 각각 자신에게 유리한 해석을 내놓고 있다.

교육계 일각에서는 서거석 전 교육감의 조직이 아직 건재한 만큼 이들의 마음을 얻는 후보가 당선권에 가까워질 것이라는 분석도 나온다.

최근 실시된 한 여론조사 결과를 보면 누구를 선택할지 아직 마음을 정하지 못한 부동층이 31%로 집계되기도 하는 등 표심을 얻으려 노력하는 후보들의 움직임은 더욱 빨라질 것으로 보인다.

이강모 기자

