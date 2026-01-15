우석대, 오는 28일 ‘WIN-RISE 사업 성과공유회’ 개최

우석대학교(총장 박노준)가 오는 28일 라한호텔 전주 1층 온고을홀에서 ‘2025 WIN-RISE 사업 성과공유회’를 개최한다.

이번 행사는 전주캠퍼스 RISE사업단이 주최하고, 교육부와 한국연구재단, 전북특별자치도, 전북RISE센터가 주관하며, 지역 사회와 대학 간 지속 가능한 협력 체계 구축과 WIN-RISE 사업의 성과 확산을 위해 마련됐다.

행사에는 지자체와 산업체, 연구기관, 도내 대학 관계자 등 200여 명이 참석할 예정이며, 전주캠퍼스 RISE사업단의 주요 사업 성과 발표가 진행된다.

또한 특성화인재양성·평생교육·창업·R&D·리빙랩 등 다양한 분야의 추진 성과 전시와 함께 기업·지자체·대학 관계자의 지산학연 사업 우수사례 발표 및 캡스톤디자인 경진대회 시상식이 이어질 예정이다.

정희석 전주캠퍼스 RISE사업단장은 “이번 성과공유회가 WIN-RISE 사업의 성과를 지역 사회와 공유하고, 지역과 대학 간 협력 체계를 한층 강화하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역과의 긴밀한 협력을 통해 지역을 선도할 혁신 인재 양성과 사업 고도화에 힘쓰겠다”고 말했다.

이강모 기자

