임실교육지원청, 학교운영위·학부모협의회 대상 합동연수

교육공동체 신뢰 구축·가치 실현 조성

임실교육지원청(교육장 유효선)은 지난 6일 1박 2일간 성수산자연휴양림에서 학교운영위 및 학부모회협의회를 대상으로 합동연수를 개최했다.

이번 연수는 양 협의회 간 소통과 교육공동체 신뢰를 구축하고 가정과 교육활동이 조화를 이루는 공동체적 가치를 실현키 위해 마련됐다.

1일차에는 학생정서특강을 통해 부모의 자녀정서 지원 역량을 강화하고 협의회 활성화 간담회를 통해 학교 운영에 대한 논의도 진행됐다.

2일차에는 성수산 숲 해설과 피자 만들기 등 가족 참여 체험프로그램 및 자연활동을 운영, 가족 간 유대감을 강화했다.

유효선 교육장은 “이번 연수가 학부모 간의 신뢰를 구축하고 교육공동체적 가치 실현으로 협력적 의사결정 문화가 확산하길 기대한다”고 말했다.

