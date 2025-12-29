고창 성송면에 농촌유학·스마트팜 연계 임대주택 들어선다

국토부 ‘지역제안형 특화주택’ 선정…청년주거정책 4관왕 달성

‘지역제안형 특화주택 공모사업’ 조감도. 사진제공=고창군

고창군 성송면에 청년농업인과 농촌유학 참여 가구, 귀농·귀촌 희망 세대의 안정적인 정착을 지원하는 공공임대주택이 조성된다. 국토교통부가 주관한 ‘지역제안형 특화주택 공모사업’에 최종 선정되면서, 고창군은 민선 8기 들어 청년주거정책 분야에서 네 번째 국비 공모 성과를 올리는 이른바 ‘4관왕’을 달성했다.

29일 고창군에 따르면 국토교통부는 이날 ‘지역제안형 특화주택 공모사업’ 최종 대상지로 고창군 성송면을 선정해 발표했다. 이번 선정은 청년 스마트농업과 농촌유학, 주거 정책을 연계한 지역 맞춤형 정주 모델이라는 점에서 높은 평가를 받았다.

‘성송면 지역제안형 특화주택 사업’은 총사업비 81억 원(국비 35억 원 포함)을 투입해 공공임대주택 46호를 공급하는 사업이다. 내년 본격 가동을 앞두고 있는 청년 스마트팜과 연계한 청년형 주택 16호와, 미성년 자녀를 둔 가구를 위한 다자녀형 주택 30호가 함께 조성된다.

이번 사업을 통해 성송면은 임대주택을 중심으로 청년농업인과 농촌유학 가족이 함께 정착할 수 있는 기반을 갖춘 지역으로 거듭나게 된다. 주거 부담을 낮춘 안정적인 임대주택과 영농 기반이 결합되면서, 청년들이 단기 체류가 아닌 ‘정주형 농업’으로 전환할 수 있는 구조가 마련될 것으로 기대된다.

특히 농촌유학 가족들이 안정적으로 거주할 수 있는 주거 기반이 확보되면서 학령인구 감소로 존폐 위기에 놓였던 인근 학교와 지역 공동체에도 긍정적인 파급 효과가 예상된다. 주거·교육·일자리가 하나의 생활권 안에서 자연스럽게 연결되는 구조가 만들어지면서 지역에 새로운 활력이 유입될 것이라는 전망이다.

고창군은 이번 성송면 사업을 시작으로 농촌 지역 특성에 맞는 정주 기반을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다. 단순한 주택 공급을 넘어, 지역 산업과 교육, 공동체 회복을 함께 설계하는 ‘사람 중심의 정주 정책’을 본격화한다는 구상이다.

한편 고창군은 이번 사업을 포함해 ▲터미널도시재생 혁신지구(LH, 210세대) ▲신활력산단 일자리연계형 공공임대주택(200세대) ▲교촌리 청년특화주택(40세대) ▲성송면 지역제안형 특화주택(46세대) 등 잇따른 국비 공모 선정을 통해 청년과 신혼부부, 귀농·귀촌 가구를 위한 주택 공급에 속도를 내고 있다.

심덕섭 고창군수는 “청년과 가족이 머무를 수 없는 지역에는 미래도 없다”며 “주거를 중심으로 일자리와 교육이 연결되는 구조를 만들어 고창이 다시 선택받는 정주 도시로 도약할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이번 성송면 특화주택 사업은 단순한 임대주택 건설을 넘어, 고창형 농촌 재생 모델의 시금석이 될 것으로 주목받고 있다.

고창=박현표 기자

