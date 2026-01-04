김원종 전 청와대 선임행정관, 정청래 민주당 대표 특보 임명

지난달 30일 공식 임명… 복지 분야 전문성 살려 당대표 보좌 서울대 사회복지학과 졸업, 23살 행정고시 합격 복지 전문가 “남원 현안 해결에 혼신의 힘 다하고 내년 시장 선거 승리할 것”

김원종 전 청와대 선임행정관/전북일보 DB

김원종 전 청와대 선임행정관이 지난달 30일 더불어민주당 정청래 당대표 특별보좌관(이하 특보)에 공식 임명됐다.

김 특보는 “남원에서 유일하게 더불어민주당 정청래 당대표 특보라는 막중한 임무를 맡게 돼 무거운 책임감을 느낀다”며 “복지 분야 전문성을 살려 당대표 보좌에 진력하고 나아가 이재명 정부의 성공과 국립의전원, 제2경찰학교 등 남원의 현안 해결을 위해 혼신의 힘을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

이어 “내년 남원시장 선거에서 꼭 승리해 우리 당이 호남에서 압승하고 나아가 전국적으로 승리하는데 주도적인 역할을 수행하겠다”고 전했다.

김 특보는 서울대 사회복지학과를 졸업한 후 23살의 나이로 제31회 행정고시에 합격, 공직에 입직했다.

이후 김대중 정부 청와대 행정관, 보건복지부 복지정책관·보건의료정책관·보건산업국장·노인정책관, OECD(경제협력개발기구) 행정관, RAND 연구소 연구원 등 중앙정부와 국제기구, 청와대 주요 보직을 두루 역임했다.

공직 사퇴 후 더불어민주당에 입당해 정책위 부의장, 사회복지특위 부위원장, 이재명 대통령후보 보건복지혁신단장 등을 맡았다. 현재 전주대학교 객원교수, 병원시설관리협회 이사장 직을 수행하고 있다.

남원=최동재 기자

