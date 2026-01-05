임실 옥정호 출렁다리‧붕어섬 3년 만에 176만명 돌파

지난해 44만명 방문 24억 원 매출 성과…'천만관광 임실' 견인 2월 28일까지 동절기 휴장, 시설개선 후 3월 1일 재개장

국사봉 해돋이. /사진=임실군제공

임실군 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원이 전북특별자치도를 대표하는 대한민국 명품 관광지로 자리매김하고 있다.

5일 군에 따르면 2025년 한 해 동안 옥정호 붕어섬 생태공원을 찾은 관광객은 44만여 명에 달하는 것으로 집계됐다.

이에 따라 2022년 10월 옥정호 출렁다리 개통 이후 누적 방문객 176만여 명을 기록하며, 개장 3년여 만에 전국적인 인기 관광지로 급부상했다.

이 같은 성과는 지난해 국정감사에서 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원이‘대박 관광지’성공 사례로 공식 언급되며 대외적으로도 그 가치를 인정받는 계기가 됐다.

특히 경제적 파급효과 역시 눈에 띄는 가운데 2025년 한 해 붕어섬 생태공원 입장 수입은 14억원, 생태공원 내 편의시설 판매장 20억원․카페 3억원․음식점 1억원 등 24억원의 운영 매출을 기록하며 지역경제 활성화에 크게 기여했다.

또 올해 3월부터 시작된 반려견 동반 입장 제도에는 1603팀이 참여해 방문객들이 아름다운 자연경관 속에서 반려동물과 함께 특별한 추억을 쌓을 수 있는 차별화 된 관광콘텐츠로 호응을 얻었다.

심 민 군수는“옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원, 국사봉 등 임실의 핵심 관광자원을 지속적으로 고도화해 사계절 머무는 관광도시로 도약하겠다”며“지난해 920만 관광객을 불러 모은 성과를 바탕으로 2026년에는 반드시 천만 관광 시대를 완성할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

한편, 군은 한파와 결빙으로 인한 안전사고와 예방을 위해 옥정호 출렁다리와 붕어섬 생태공원을 2026년 1월 1일부터 2월 28일까지 동절기 휴장한다.

임실=임남근 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지