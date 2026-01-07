‘전북 경제계 거목’ 이선홍 회장 별세

전북지역 경제계의 별로 꼽히던 이선홍 합동건설(주) 회장이 지병으로 별세했다. 향년 79세.

고인은 전주상공회의소 회장을 역임하였으며, 대한상공회의소 부회장, 대한건설협회 전라북도회 회장, 대한적십자사 전북지사장을 역임했다.

그의 이력이 말해주듯 경제계에서 오랜 기간 리더십을 발휘하며 전북 산업 발전과 지속가능한 경제 성장 전략을 주도한 인물로 평가된다.

특히, 고인은 전주상공회의소 회장 재직시인 2017년 전북지역 상공인의 전당인 상의회관 건물을 완공하였다. 해당 건물은 첨단 친환경 설계와 기업지원 기관이 다수 입주해 기업지원을 위한 원루프 시스템을 구축하고 있다. 상의 회관을 찾으면 업종과 규모를 불문하고 자금지원에서부터 상담, 교육에 이르기까지 기업경영과 관련된 업무를 볼수 있게 했다.

이 회장은 생전에 “지역 기업들이 지속가능한 성장 기반을 마련하기 위해서는 환경·사회·지배구조(ESG)를 중심으로 한 혁신적 인프라가 필수”라며 상의회관 건물 프로젝트를 직접 진두지휘했다. 지속가능한 비즈니스 모델 구축과 상생 협력을 위한 허브로서 건물 완공이 경제계의 큰 전환점이 되고 있다는 평가를 받고 있다.

지역 경제계 각계는 이 회장의 별세 소식에 깊은 애도를 표하고 있다.

김정태 전주상의 회장은 “이 회장은 경제 위기 속에서도 기업의 지속 가능한 성장을 위해 헌신해 온 지도자였다”며 “그의 비전과 리더십은 앞으로도 전북경제에 큰 영향을 미칠 것”이라고 말했다.

고 이선홍 회장은 남원 출신으로 합동건설 회장, 전주상공회의소 제22,23대 회장, 대한건설협회 전북특별자치도회 제23,24대 회장, 대한적십자사 전북지사 제33대 회장, 법무부 법사랑위원 전주지역협의회 회장, 전북경제살리기도민회의 이사, 대한상공회의소 부회장, 전라북도상공회의소협의회 회장을 역임했다.

도내 경제, 사회 전반적으로 큰 혁신과 발전을 이끌어 낸 주인공으로 평가받고 있다.

이종호 기자

