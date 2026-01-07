11월 도내 실물경제 축소···생산수요 모두 감소

사진=클립아트

11월 도내 실물경제가 축소세를 이어갔다. 생산과 수요 모두 감소했다.

7일 한국은행 전북본부가 발표한 ‘최근 전북지역 실물경제 동향’에 따르면 지난해 11월중 전북지역 제조업생산은 전년동월대비 4.2% 감소했다. 이는 전국 –1.5%보다 약 3배 큰 수치이다.

세부적으로는 자동차의 감소가 컸다. 11월 자동차생산지수는 –22.7%가 감소했으며, 금속가공제품(-24.3%), 전기장비(-17.3%), 식료품(–5.9%) 등의 감소세가 컸다. 반면 기타기계·장비(30.4%), 음료(2.4%), 펄프·종이(1.4%) 등은 상승세를 보였다.

수요 또한 축소했다. 세부적으로는 대형 소매점 판매 –10.1%, 대형마트 판매 –14.8%, 승용차 신규등록 대수 –8.3% 등 대부분의 지표가 크게 줄었다.

건설업체의 침체도 이어졌다. 11월 중 건축 착공 면적은 전년 동월전년 동월 대비 34% 감소했다. 그러나 건축허가 면적이 전년 동월 대비 0.9% 증가하면서 향후 반등세를 보일 것으로 분석됐다.

도내 수출입 규모는 늘어났다. 11월 중 수출(통관기준)은 5.1억 달러로 전년 동월 대비 13.5% 증가했다. 특히 동제품(+71.8%), 자동차(56%) 등을 중심으로 증가했다.

수입은 전년동월 대비 3.3% 감소했다. 이에 무역수지(통관기준)는 1.1억달러 흑자를 보였다.

도내 경제계 관계자는 “제조업 생산과 소비위축이 겹치며 지역 경기침체가 장기화되고 있다”고 말했다.

