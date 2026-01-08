정읍기적의도서관, ‘중학 생활 꿀팁’ 특강 연다

예비 중학생 대상, ‘중학 생활 끝판왕’ 정동완 작가 초청

정읍시 수성동 소재 기적의도서관 전경.

“중학교 공부는 어떻게 해야 할까?”

정읍기적의도서관이 예비 중학생과 학부모들의 고민을 덜어주기 위해 ‘중학 생활 끝판왕’ 정동완 작가 초청 특별 강연을 오는 24일 오후2시 개최한다.

이번 프로그램은 상급 학교 진학이라는 새로운 환경 변화를 앞두고 심리적 부담을 느낄 수 있는 예비 중학생들이 자신감을 갖고 학교생활을 준비할 수 있도록 돕기 위해 기획됐다.

강단에 서는 정동완 작가는 현직 교사로서의 경험과 EBS(한국교육방송공사) 진로 진학 대표 강사를 역임한 노하우를 바탕으로, ‘나만 알고 싶은 중학 생활 끝판왕’을 집필한 교육 전문가다.

이날 강연에서 정 작가는 중학교의 수업 방식 변화, 효율적인 학습 습관 형성, 원만한 교우 관계 및 학교생활 적응법 등 학생들이 가장 궁금해하는 주제를 다룰 예정이다.

특히 학생들의 눈높이에 맞춰 이해하기 쉽고 재미있는 설명으로 진행돼 청중의 몰입도를 높일 전망이다.

무엇보다 실제 선배 중학생들의 다양한 사례와 경험담을 토대로 한 현실적인 조언이 제공된다는 점이 주목된다.

이를 통해 학생들은 입학 전 막연한 불안감을 덜어내고, 앞으로 펼쳐질 학교생활에 대해 긍정적인 기대와 구체적인 계획을 세울 수 있을 것으로 보인다.

도서관운영과 관계자는 “예비 중학생들에게 미리 중학교 생활을 경험해 보고 탄탄하게 준비하는 뜻깊은 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 청소년들의 성장 단계에 발맞춘 다채로운 독서 및 교육 프로그램을 지속적으로 발굴해 운영할 계획이다"고 밝혔다.

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지