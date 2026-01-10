기상이변에 직격탄…산지마저 흔들리는 전북의 사과 재배

/연합뉴스

"제가 사는 동안에는 사과 농사지을 수 있지 않을까요. 아니, 꼭 농사짓고 싶어요."

전북 장수군에서 20년 넘게 과수원을 운영 중인 류기열(60)씨.

그는 해발 550m의 고지대에서 비교적 규모가 큰 3천그루의 사과나무를 기르고 있다.

고랭지 지형과 흡사한 장수는 기후변화에 자유로울 것으로 여겨 지속해서 사과를 재배할 수 있을 것으로 낙관했었다.

하지만, 최근 반복되는 봄철 기습 추위와 이상고온, 여름철 기록적인 폭염은 베테랑 농부의 주름을 깊게 하고 있다.

류씨는 "과거에는 영하 20도까지 기온이 내려가곤 했는데, 올겨울에는 가장 추운 날이 영하 12도가량"이라며 "기온이 낮아야 나무가 겨울잠을 자고 추위를 견디는 힘이 생기는데 높은 기온 때문에 충분한 휴식을 취하지 못하고 있다"고 말했다.

그러면서 "장수는 비교적 지대가 높은 편이라 향후 30년은 버티겠지만 매년 변하는 날씨를 보면 과수원의 앞날이 걱정된다"고 우려했다.

◇ 이대로면 2090년엔 사과 재배 못 할 지도

붉고 단단한 사과를 위해서는 밤낮의 기온 차가 필수적이다.

사과는 낮에 광합성으로 당분을 쌓고, 밤에는 서늘한 기온 속에서 안토시아닌 색소를 만들어내며 붉게 익어가기 때문이다.

평균 표고 430ｍ인 '호남의 지붕' 장수가 사과 주산지로 명성을 떨치는 이유다.

하지만 최근 봄철 저온 현상과 여름철 폭염이 반복되면서 품질이 낮은 사과들이 점차 많아지고 있다.

전주기상지청 자료에 따르면 지난해 전북의 봄철(3∼5월) 평균기온은 12.5도로 평년(11.5)보다 1도 오르는 등 점점 따뜻해지고 있다.

기온 상승으로 꽃이 일찍 개화하지만, 오히려 이 때문에 3월에 찾아오는 꽃샘추위에 꽃이 얼어 죽어 수정되지 않는다.

일찍 수분을 빨아들인 사과나무 기둥이 얼어 터지며 서서히 고사하는 동해 피해도 속출한다.

류씨는 "봄철에는 피해가 잘 보이지 않지만, 수확할 때 보면 냉해나 동해 피해를 본 나무에서는 겉면이 매끈하지 않은 사과가 열려 있다"며 "하지만 나무가 완전히 죽지 않았다는 이유로 농작물재해보험 보상을 제대로 받을 수 없는 경우도 많다"고 어려움을 토로했다.

여름철 폭염도 사과에 '독'이 된다. 기온이 32도를 넘어가면 열매가 단단해지지 않거나 껍질에 색이 들지 않고 햇볕 데임(일소) 피해 등을 본다.

실제로 장수의 지난해 6월 29일 낮 최고기온이 32도까지 오르며 일찍이 무더위가 찾아왔고, 7월 7일에는 34.5도까지 치솟았다.

꽃눈이 분화하고 사과가 본격적으로 몸을 키우는 6∼7월의 환경이 사과에 점점 가혹해지는 것이다.

이런 변화를 반영하듯 지난 22년간 큰 사랑을 받아온 장수 사과시험장의 '사과나무 수확 체험'이 올해부터 전면 중단되기도 했다.

이 프로그램은 사과나무를 일반 시민에게 분양한 후 수확 철에 농장을 방문해 직접 따도록 하는 방식인데, 기후 변화로 품질이 낮은 사과가 열리면서 민원이 많아졌기 때문이다.

사과에도 기후변화의 역습이 시작된 것이다.

농촌진흥청(농진청)의 전망은 더욱 어둡다.

농진청이 2022년 발표한 '과일 재배지 변동 예측 지도'에 따르면 북상하는 사과 재배지는 2070년대에 강원도 일부로 쪼그라들고, 2090년에는 국내에서 고품질 사과가 가능한 지역이 완전히 사라질 것으로 전망됐다.

◇ '기후변화 강한 사과'로 식탁 지킨다

사과는 국민 과일 중 하나다. 귤, 배 등과 함께 연중 꾸준히 소비되는 품목이다.

농진청은 사과가 우리 식탁에서 사라지지 않도록 기후에 적응한 신품종 육성을 위해 연구 중이다.

초여름에 출하되는 초록 사과 '썸머킹'이 대표적이다. 썸머킹은 일본 품종인 '쓰가루(아오리)'보다 맛과 저장성이 뛰어나 대체 품종으로 주목받는다.

특히 붉은색을 내기 위한 착색 관리가 필요 없고 다른 품종보다 수확이 빨라 농가 부담을 줄였다.

2019년에는 고온 환경에서도 껍질에 색이 잘 들고 안정적인 수확이 가능한 '이지플' 품종을 개발해 보급 중이다.

고온에서도 껍질에 색이 잘 드는 이지플은 홍로의 붉은 색과 진하고 부드러운 감홍의 맛을 닮은 품종인데, 수확 시기가 9월 상∼중순이라서 추석 성수기 출하에도 알맞다.

또 농진청은 햇빛을 자동으로 차단하고 강수량 부족 시 물을 자동으로 공급하는 온도·강우 반응형 햇빛차단망 기술 연구도 추진하고 있다.

농진청은 이 기술이 농가에 보급되면 일손을 덜고 기후변화에 따른 생리장해를 막는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다.

권다경 국립원예특작과학원 사과연구센터 연구관은 "기후 변화로 사과 재배 환경이 급변하고 있는 만큼 고온에서도 안정적인 열매를 맺는 재배 기술과 신품종 개발에 주력하고 있다"며 "다양한 연구를 통해 기후 위기 속에서도 사과 수급이 안정적으로 유지될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

