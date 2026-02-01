[뉴스와 인물] 김성훈 전북농협 총괄본부장 취임

“농심에 진심… 전북농협은 농업인의 마지막 버팀목” ‘잘 팔아주는 농협’·‘실속형 스마트팜’으로 전북 농업 체질 개선

전북 농업은 기후위기와 인구 감소, 유통 환경 변화라는 구조적 전환의 한가운데에 서 있다. 농업의 지속 가능성을 어떻게 확보할 것인지, 농촌을 삶의 공간으로 다시 살려낼 수 있을지가 전북의 미래를 가늠하는 중요한 과제가 되고 있다. 이런 시점에 전북농협을 이끌 새 수장으로 김성훈 총괄본부장이 취임했다. 현장을 강조해 온 김 본부장은 ‘농업인이 돈 버는 전북’, ‘농심에 진심인 농협’을 기치로 전북 농업의 질적 도약을 강조하고 있다. 전북일보는 김성훈 총괄본부장을 만나 전북농협의 역할과 농업·농촌의 미래, 그리고 지역과 함께 가야 할 방향을 들어봤다.

-전북농협 총괄본부장 취임 소감부터 듣고 싶습니다.

“고향인 전북에서 농업과 농촌의 미래를 위해 일하게 돼 설렘과 함께 큰 책임감을 느낍니다. 전북 농업은 지금 기후 변화와 인구 감소라는 구조적 위기 속에 놓여 있습니다. 그러나 위기는 곧 전환의 기회라고 생각합니다. 전북농협 임직원 모두가 하나로 힘을 모은다면, 농업인이 존중받고 농촌이 다시 활력을 찾는 길을 반드시 열 수 있다고 확신합니다.”

-전북 출신으로서 지역 농업을 바라보는 시선도 남다를 것 같습니다.

“농촌에서 자라며 농민들이 겪는 현실적인 어려움을 가까이에서 봐왔습니다. 농업은 단순한 산업이 아니라 삶 그 자체입니다. 전북특별자치도의 출범은 전북 농업이 한 단계 도약할 수 있는 중요한 계기라고 봅니다. 저는 ‘농업인이 돈 버는 전북’을 만드는 데 전북농협이 실질적인 역할을 해야 한다고 생각합니다.”

-이를 위한 핵심 전략은 무엇입니까.

“생산 중심에서 벗어나 유통과 판로까지 책임지는 구조 전환이 핵심입니다. 전북 생생장터와 카카오메이커스 같은 디지털 유통망을 확대해 전북 농산물이 전국 소비자와 직접 만날 수 있도록 하겠습니다. 농업인이 잘 짓는 데서 끝나는 것이 아니라, 제값을 받고 안정적으로 판매할 수 있어야 지속 가능한 농업이 됩니다.”

-지난해 전북농협의 주요 성과를 꼽는다면.

“농촌을 삶터·일터·쉼터로 만들기 위한 기반을 다졌다는 점입니다. ‘청춘버스’와 ‘농촌 왕진버스’를 운영해 의료·문화 사각지대를 줄였고, 농촌 인력난 해소를 위해 농촌인력중개센터와 공공형 계절근로사업을 확대했습니다. 일손 부족으로 농사를 포기하는 일이 없도록 하는 것이 농협의 기본 역할이라고 생각합니다.”

-농업인 실익 증대 측면에서는 어떤 변화가 있었습니까.

“지역농업발전사업과 광역 연합 마케팅을 통해 농업인의 실질 소득을 높이는 데 주력했습니다. 단순한 지원이 아니라, 농가 경쟁력을 키우는 구조를 만드는 데 초점을 맞췄습니다. 올해도 산지 온라인 유통 다양화와 교육·지원 사업을 통해 농업인이 체감할 수 있는 변화를 이어가겠습니다.”

-2026년 전북농협의 비전과 방향은 무엇입니까.

“‘농심에 진심, 든든한 전북농협’이 슬로건입니다. 농업인이 가장 어려운 순간에 가장 먼저 손을 내미는 조직이 되겠다는 다짐입니다. 농협 본연의 역할과 기본에 충실하면서, 보여주기식이 아닌 체감형 실익 지원에 집중하겠습니다.”

-스마트팜 정책에 대해서는 ‘실속형’을 강조하고 계십니다.

“대규모 투자 위주의 스마트팜은 농가에 부담이 될 수 있습니다. 농민들이 실제로 수익을 낼 수 있는 ‘실속형 스마트팜’이 필요합니다. ICT 기자재 지원과 농진청·농업기술원과의 협업을 통해 현장에 바로 적용 가능한 기술을 확산하겠습니다.”

-살고 싶은 농촌을 만들기 위한 복지 정책도 중요해 보입니다.

“농촌이 다시 선택받는 공간이 되려면 의료와 문화 여건이 함께 개선돼야 합니다. 청춘버스는 전 시·군으로 확대하고, 왕진버스 운영도 늘려 농촌의 의료 접근성을 높이겠습니다. 농업 정책과 생활 정책은 분리될 수 없다고 생각합니다.”

-지역사회와의 상생 방안은 어떻게 구상하고 있습니까.

“농협은 지역사회와 운명을 함께하는 조직입니다. 고향사랑기부제 참여와 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있으며, 앞으로도 단순한 기부를 넘어 지역의 지속 가능성을 높이는 방향으로 역할을 확대하겠습니다.”

-끝으로 전북 농업인과 전북일보 독자들에게 전하고 싶은 말씀이 있다면.

“전북 농업은 대한민국 농생명 산업의 뿌리이자 미래입니다. 전북특별자치도가 농생명산업의 수도로 자리 잡을 때까지 전북농협은 현장에서 농업인과 함께 뛰겠습니다. 농업인의 땀과 노력이 정당한 가치를 인정받도록 최선을 다하겠습니다.”

△김성훈 전북농협 총괄본부장은

지난 1월1일 농협중앙회 전북본부장에 임명된 김성훈 신임 본부장은 김제 출신으로 상산고와 전북대를 졸업했으며, 1996년 농협에 입사해 농협 진안군지부 지부장, 농협은행 공공금융부 기관사업단장, 농협은행 고객행복센터장 등을 두루 역임한 이후 지난 해까지 농협은행 전북본부장을 맡았었다.

농업과 농촌 현장을 두루 경험해 온 농협 전문가다. 지역 농업의 현실을 누구보다 잘 이해하고 있다는 평가를 받는다. ‘현장 중심’과 ‘농심’을 핵심 가치로 삼아 농업인의 실익을 최우선에 두는 리더십을 강조해 왔다.

취임 이후에는 ‘잘 팔아주는 농협’, ‘실속형 스마트팜’, ‘살고 싶은 농촌’이라는 방향성을 제시하며 전북 농업의 체질 개선과 지속 가능성 확보에 주력하고 있다. 디지털 유통 확대와 농촌 복지 강화, 지역사회와의 상생을 통해 전북농협이 농업인의 든든한 동반자로 자리매김해야 한다는 철학을 분명히 하고 있다.

이종호 기자

