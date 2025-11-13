제16회 전주시민연극제 14일 개막

16일까지 전주 아하아트홀 소극장서 열려

전북특별자치도 전주시민들의 생활문화예술축제인 ‘제6회 전주시민연극제’가 14일부터 16일까지 3일간 전주 아하아트홀에서 열린다.

2020년 ‘전주생활연극페스티벌’로 첫발을 내디딘 축제는 생활문화동호회와 전문예술인의 협력 속에서 꾸준히 성장해 왔다. 이후‘전주시민연극제’로 이름을 바꾸며 더 많은 시민이 함께 즐기고 참여할 수 있는 무대로 확장해 올해 6회째를 맞았다.

이번 연극제에는 전주시생활문화예술동호회 중 연극·뮤지컬 분야 7개 팀이 참여한다.

전주의 △빨래통(나로누림) △청혼(나로누림) △봄봄 △뮤지컬 JM △이야기마술사 △기린극회가 참여하며 서울의 △소셜드라마클럽 등이 무대에 오른다. 각 팀은 저마다의 개성과 창의성을 살려 시민이 직접 만드는 연극축제의 진면목을 보여줄 예정이다.

자세한 사항은 진북생활문화센터 홈페이지를 참고하면 된다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지