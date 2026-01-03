작은 손으로 큰 마음 전한 익산 금마초 아이들

교내 나눔장터 수익금 30만 원 전액 기탁

익산 금마초등학교 6학년 학생들이 2일 금마면 행정복지센터를 방문해 이웃돕기 성금 30만 원을 기탁하고 있다./사진 제공=익산시

익산 금마초등학교 6학년 학생들이 2일 금마면 행정복지센터를 방문해 이웃돕기 성금 30만 원을 기탁했다.

이 성금은 전북사회복지공동모금회를 통해 금마면 지역사회보장협의체에 지정기탁돼 지역 내 어려운 이웃을 돕는 나눔 사업에 사용될 예정이다.

성금은 교내에서 열린 나눔장터 수익금 전액으로 마련됐다. 학생들은 각 가정에서 사용하지 않는 학용품과 의류, 장난감, 도서 등을 직접 준비해 판매했다. 또 학부모회와 학생들이 함께 만든 간식도 판매돼 나눔의 의미를 한층 더했다.

김호경 금마초 교장은 “6학년 학생회에서 나눔장터 수익금을 이웃을 위해 쓰고 싶다는 의견을 냈다”며 “아이들이 직접 준비하고 실천한 나눔이라 더욱 뜻깊다”고 말했다.

전영선 금마면장은 “학생들의 순수한 마음과 이를 적극 지원한 학교의 노력에 깊이 감사드린다”며 “소중한 성금은 아이들의 마음이 잘 전달될 수 있도록 의미 있게 사용하겠다”고 전했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지