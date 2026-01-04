JVADA, 이원택 국회의원과 창업기업 간담회 개최

이원택 국회의원은 최근 2026년 첫 행보로 꿈이룸 전주점을 방문, 신사업창업사관학교를 졸업한 창업기업 대표들과 간담회를 가졌다./사진제공= (사)전북벤처산업발전협의회

전북지역 창업 생태계 활성화를 위한 정책 간담회가 열렸다.

이원택 국회의원은 지난 2일 2026년 첫 행보로 꿈이룸 전주점을 방문, 신사업창업사관학교를 졸업한 창업기업 대표들과 간담회를 가졌다.

운영기관인 (사)전북벤처산업발전협의회(이하 JVADA)는 전북지역 창업기업과 지원기관•정치권이 함께 참여해 지역 창업 생태계의 현실을 공유하고, 실효성 있는 지원 방안을 모색하기 위해 이번 간담회를 마련됐다.

이번 간담회에서는 △전북지역 창업기업의 성장 단계별 지원체계 강화 △창업·벤처기업을 위한 실질적인 인프라 구축 필요성 △수도권 대비 열악한 투자·네트워크 환경 △판로개척 및 사업화 연계의 어려움 등 현장의 목소리가 집중적으로 공유됐다.

참석한 창업기업 대표들은 “꿈이룸 공간의 필요성과 소상공인 창업은 현장 밀착형이 필요한데 주관기관 광역화에 대해서 고민이 필요하고 전북 지역에 주관기관이 있어야 창업기업들이 실직적인 도움을 받을 수 있다”고 말했다.

또한 “단기적인 사업 중심 지원을 넘어 지속 가능한 창업 인프라와 민·관 협력 기반이 필요하다”고 강조했다.

JVADA 이인호 회장은 “전북지역 창업기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 정책, 투자, 네트워크가 유기적으로 연계되는 창업 생태계 조성이 중요하다”며 “현장의 의견이 제도 개선과 정책 설계에 적극 반영되길 바란다”고 전했다.

이원택 국회의원은 “전북의 산업 구조 전환과 지역경제 활성화를 위해서는 이제 내발적 발전 전략이 중요하고 지역내 창업기업을 집중 성장 지원하여 생태계를 조성하기 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다.

군산=이환규 기자

