익산시, 아동학대 의혹 엄정 대응

과거 학대 제보 접수 직후 특별 점검 실시 및 경찰 수사 의뢰 아동생활시설 전수 점검…수사 결과에 따라 강력 조치 방침

익산시청 전경./사진 제공=익산시

익산시가 지역 아동양육시설에서 발생한 아동학대 의혹에 대해 강력 대응에 나섰다.

시는 A아동양육시설에서 과거에 발생한 아동학대 의혹과 관련해 특별 점검과 경찰 수사 의뢰 등 단호한 조치를 취했다고 8일 밝혔다.

해당 아동은 2005년부터 2020년 사이 시설에서 식사 예절 지도 중 강압 행위, 아동 간 갈등 방임, 체벌 등 복합적 형태의 학대를 겪었다고 주장한 것으로 알려졌다.

이에 시는 아동보호전문기관과 함께 13개 항목에 대한 특별 인권 점검을 실시, 학대 의심 정황이 포착됨에 따라 경찰에 수사를 정식 의뢰했다.

또 해당 시설뿐 아니라 지역 내 모든 아동생활시설(양육시설 2개소, 공동생활가정 2개소)을 대상으로 전수 인권 점검을 진행해 아동 안전을 확인했다.

아울러 가해 의혹이 제기된 종사자는 즉각 시설에서 분리하고, 법인 측에 즉각적인 인사발령을 요청하는 등 신속한 조치를 취했다.

이밖에 입소 아동의 심리 회복을 위해 전문가 상담을 실시하고, 아동학대 예방 교육과 종사자 대상 교육도 병행해 진행 중이다.

이번 사안이 중대하다고 판단한 시는 경찰 수사 결과에 따라 행정처분 등 강력 대응한다는 방침이다.

시 관계자는 “아동은 사회가 가장 먼저 보호해야 할 존재”라며 “이번 사안을 결코 가볍게 보지 않고, 아동이 안전하고 존중받는 환경에서 성장할 수 있도록 시의 보호체계를 더욱 강화하겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지