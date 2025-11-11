전주시 ‘청춘별채’ 입주자 모집…24~28일 신청 접수

전주시

전주시는 오는 24일부터 28일까지 청년들의 주거비 부담을 줄이기 위한 전주형 청년만원주택인 ‘청춘별채’의 하반기 입주자를 모집한다고 11일 밝혔다.

‘청춘별채’는 청년 매입 임대주택의 임대료를 ‘월 1만 원’이라는 획기적인 조건으로 낮춘 전주시 대표 청년정책이다.

모집 규모는 12호로, 입주 자격 판단 기준일은 모집 공고일인 11월 11일이다. 입주를 희망하는 청년은 오는 24일부터 28일까지 전주시 누리집(www.jeonju.go.kr)을 통해 신청하면 된다.

시는 신청 자격과 소득·자산 등에 대한 검증을 거쳐 오는 12월 중 입주자를 확정할 예정이다.

입주 대상은 전주시에 주소를 두거나 전입 예정인 19세에서 39세 무주택 미혼 청년 중 공공주택 입주자 소득 및 자산 기준을 충족해야 한다.

입주자는 월 1만 원(방 수 기준)을 납부하면 된다. 보증금은 50만 원이며, 공과금 등은 입주자가 부담해야 한다.

입주 기간은 2년이며, 무주택 요건 충족 시 최대 4회까지 재계약이 가능하다. 또 입주 중 결혼을 하면 최대 20년까지 거주를 연장할 수 있다.

김은주 전주시 인구청년정책국장은 “청년들이 주거비 부담에서 실질적으로 벗어날 수 있도록 전주형 청년임대주택을 지속적으로 공급해 청년이 정착하고 생활하기 좋은 전주를 만들어가겠다”고 말했다.

강정원 기자

