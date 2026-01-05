전주시 도서관 확충…복합문화공간 전환 ‘속도’

민선 8기 신규도서관 5곳 확충, 공공도서관 3곳 복합문화공간 전환

에코도서관. 사진=전주시

전주시가 공공도서관의 복합문화공간 전환에 속도를 내고 있다.

5일 전주시에 따르면 시는 민선 8기 출범 이후 신규도서관 5곳을 확충했다. 공공도서관 3곳도 복합문화공간으로 전환했다.

구체적으로 2022년에는 한옥마을도서관과 동문헌책도서관, 2023년에는 전주혁신도시복합문화센터가 개관했다. 지난해에는 에코도서관과 아중호수도서관이 문을 열었다.

또 2024년에는 서신도서관과 완산도서관, 쪽구름도서관 등 공공도서관 3곳이 복합문화공간으로 전환했다. 서신도서관은 영어 특화도서관, 완산도서관은 글쓰기 특화도서관, 쪽구름도서관은 세계문화 특화도서관으로 운영하고 있다.

이 같은 시설 확충 결과 지난 2024년 기준 전체 대출 권수는 146만여 권, 이용자 수는 230만 명으로 1년 전보다 각각 3%, 16% 증가했다. 2022년과 비교하면 대출 권수는 8.4%, 이용자 수는 45% 증가한 수치다.

또 전주시의 도서관 정책을 벤치마킹하기 위한 외부기관의 방문도 이어졌다. 지난 2022년부터 현재까지 총 1372개 기관(2만 1729명)이 전주를 찾았다.

전주시는 향후 건지도서관, 효자도서관 등 공공도서관 2곳을 복합문화공간으로 전환할 계획이다.

이 가운데 건지도서관은 토지 매입, 증축·리모델링 설계 용역을 완료했다. 효자도서관도 설계 용역을 완료한 상태다.

전주시 이영섭 도서관평생학습본부장은 “앞으로도 전주 도서관만의 특색 있는 프로그램을 개발하는 등 시민 문화 향유 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.

