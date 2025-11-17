제23회 고창고인돌마라톤, 4000여 건각 늦가을 고창 누벼

세계유산도시 고창, 전국 마라토너들의 축제의 장으로 빛나다

제23회 고창고인돌마라톤대회 하프 마라토너들이 출발음과 함께 스타트를 하고 있다. /사진제공=고창군

아름다운 산과 바다, 그리고 유네스코가 인정한 세계의 보물 7가지를 간직한 세계유산도시 고창이 다시 한번 전국 마라토너들의 뜨거운 열기로 물들었다. 제23회 고창고인돌마라톤대회가 지난 16일 고창공설운동장에서 성대하게 열리며, 늦가을의 맑은 공기 속에 4000여 명의 마라토너들이 고창읍 일원을 힘차게 달렸다.

이번 대회는 고창군체육회와 고창군육상연맹이 공동 주관해 하프(21.0975㎞), 10㎞, 5㎞ 건강코스 등 3개 종목으로 진행됐다. 전국 각지에서 모인 참가자들은 대한육상경기연맹 공인 코스인 공설운동장–월곡지하도–주곡회전교차로–고인돌유적지를 잇는 길을 따라 달리며, 세계유산 속을 가르는 특별한 경험을 만끽했다. 고창고인돌유적지를 스쳐 지나며 달리는 장면은 많은 참가자들이 “또 오고 싶은 마라톤 코스”라고 입을 모을 만큼 높은 만족도를 이끌어냈다.

올해 대회는 안전 관리 강화가 눈에 띄었다. 고창군은 최근 전국적 다중 행사 안전 문제가 대두되는 상황을 고려해 참가 인원을 선착순 4000명으로 제한했다. 본부와 각 반환점에는 보건소·소방서·의료진·구급차가 상시 배치됐으며, 고창경찰서와 자율방범연합회가 교통 통제에 힘을 보태면서 사고 없는 대회 운영이 가능했다. 군 관계자는 “참가자의 이동 동선과 기상 변화에 따른 위험요소를 사전에 분석해 안전대책을 강화했다”고 설명했다.

대회장을 찾은 선수들과 동반 가족을 위한 먹거리도 풍성하게 마련됐다. 떡국과 두부, 김치, 막걸리를 비롯해 돼지고기·닭고기 등의 따뜻한 음식이 제공돼 쌀쌀한 날씨에 지친 참가자들의 피로를 달랬다. 행사장에서는 팝콘과 커피도 준비돼 축제 분위기를 더했고, 참가자 전원에게 고창 특산품인 황토배기 쌀과 복분자주가 기념품으로 전달돼 높은 호응을 얻었다.

오철환 고창군체육회장은 “원활한 경기를 위해 교통 통제에 협조해주신 군민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “내년에는 더욱 발전된 모습으로 고창고인돌마라톤의 위상을 높이겠다”고 소감을 전했다.

심덕섭 고창군수는 “유네스코가 인정한 세계의 보물 7가지를 보유한 고창군을 찾아주신 마라톤 동호인 여러분을 진심으로 환영한다”며 “고창의 맑은 공기와 세계유산이 주는 힐링을 충분히 느끼고 돌아가시길 바란다”고 말했다.

고창의 역사·문화·자연이 어우러진 ‘가을의 전설’ 고창고인돌마라톤은 올해도 변함없이 전국 달리미들에게 특별한 추억을 선사하며 성공적으로 마무리됐다. 대회가 거듭될수록 전국 대표 마라톤 축제로서의 위상을 굳히고 있는 가운데, 참가자들은 벌써 “내년이 기다려진다”며 기대를 드러냈다.

고창=박현표 기자

