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[한 컷 미술] 문리 개인전: 동상별곡

기고 웹승인 2026-06-03 18:11 수정 2026-06-03 18:11

문리 개인전: 동상별곡

2026. 6. 2 ~ 6. 14

에프갤러리

미술가: 문리

명  제: 위봉폭포

재  료: 광목, 자연석

규  격: 250x70x50cm

제작년도: 2026

작품설명:

위봉산성에서 흘러온 물이 떨어지면서 꽃이 피는 곳, 위봉폭포. 물은 머물 때가 되면 머물고, 떠날 때가 되면 그저 떠난다. 주어진 조건에 응할 뿐 그 어떤 상황에도 예속되지 않는다. 흐르다가 위기를 만나면, 겁 없이 몸을 던져 바위에 기대어 물꽃을 피운다. 여름철 위봉폭포를 광목과 자연석으로 제시한 것.

미술가 약력:

문리 작가는 파리·서울·전주에서 31회 개인전, 우마지도리특별전, 한국×프랑스 국제교류전, BRIDGE India-Korea International Art Camp, 격물개신 중·일·한 국제미술전에 출품했다.

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

한 컷 미술관

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