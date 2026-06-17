[한 컷 미술관] 임희성 개인전: 삶의 풍경

임희성 개인전: 삶의 풍경

2026. 6. 16 ~ 6. 21

교동미술관 2층

미술가: 임희성

명 제: Landscape of Life-flower 시리즈

재 료: 엠보 아크릴보드 위에 아크릭

규 격: 112.0x112.0cm

제작년도: 2026

작품설명:

아크릴 판에 새긴 이미지를 중첩해 시간과 기억이 축적된 삶의 풍경을 펼쳐 보인다. 우연한 흔적과 선택된 형상은 서로 겹치고 스미며 새로운 관계를 만든다. 투명한 층위 위에 쌓인 선과 색은 지나온 시간의 결을 드러내고, 삶이 빚어낸 내면의 지형도이자 끊임없이 변화하는 세계의 흐름을 담아낸다. 화면은 삶의 궤적과 다가올 시간을 함께 품고 있다.

미술가 약력:

임희성 작가는 서울·전주에서 12회 개인전, 이 작가를 주목하라, 한국화 새로운 형상의 지평을 넓히다, 국제수묵비엔날레, 의외로 심플한 현대미술전에 출품했다.

문리 (미술학 박사.미술평론가)

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