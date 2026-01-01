[여론조사] 도민이 꼽은 교육감 1순위 유형은 ‘교육행정 전문가형’

오는 6월 3일 실시될 전북교육감 선거에서 도민들이 1순위로 꼽은 교육감 선호 인물 유형은 ‘교육행정 전문가형’으로 나타났다. 교단에서 직접 학생들을 가르친 현장경험보다는 전북교육 전반의 행정을 이끌어 갈 수장을 더욱 선호한다는 분석이다.

전북일보와 JTV 전주방송이 코리아리서치에 의뢰해 실시한 전북교육감 선호 인물 유형 조사결과 도민들은 ‘교육감 선거에서 어떤 유형의 인물을 가장 선호하느냐’는 질문에 ‘교육행정 전문가형’ 23%, ‘교직 경력이 풍부한 교육자형’ 19%, ‘혁신교육 중심 개혁형’ 17%, ‘안정과 균형을 중시하는 조정형’ 17%, ‘학부모와 지역사회 중심 실용형’ 16%, 기타 1%, 모름/무응답 6%로 집계됐다.

먼저 ‘교육행정 전문가형’ 응답률의 세부 조사 결과를 보면 40대와 60대의 선호도가 높았다. 이들은 각각 28%였으며, 30대 23%, 50대 21% 등의 순이었다. 권역별로는 동부권 24%, 전주·익산·군산 각각 23%였고, 이념성향별로는 진보층(27%)이 가장 높았다. 다음으로 중도 24%, 보수 17%였다. 지지정당별로는 조국혁신당 27%, 민주당 23%, 국민의힘 20%, 진보당 8%, 그외 다른 정당이 26%였다.

‘교직 경력이 풍부한 교육자형’을 꼽은 지지자는 30대 29%, 18~29세 24%, 70대 23% 순이었고, 국민의힘(28%)과 개혁신당(28%) 지지층에서 높게 나타났다.

‘혁신교육 중심 개혁형’은 50대(23%)가 가장 높았고, 이념성향은 보수(21%), 정당별로는 진보당(41%)이 가장 높았다.

이강모 기자

[조사 개요]

△조사 의뢰자 : 전북일보, JTV전주방송

△조사 기관 : ㈜코리아리서치인터내셔널

△조사 지역 : 전북특별자치도

△조사 기간 : 2025년 12월 27일 ~ 12월 29일 (3일간)

△조사 대상 : 전북특별자치도에 거주하는 만 18세 이상 남녀

△조사 방법 : 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상(안심)번호(100%)를 이용한 전화면접조사

△표본 크기 : 1,001명(가중값적용 사례수: 1,001명)

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역별로 피조사자를 할당

△응답률 : 14.7%(총 6,802명과 통화하여 그 중 1,001명이 응답 완료)

△가중치값 산출 및 적용방법 : 성/연령/지역별 가중값부여(셀가중) (2025년 11월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준)

△표본 오차 : 95% 신뢰수준에서 ± 3.1% point

* 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조

